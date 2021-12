Koeman krijgt nieuwe trap na: ‘Hij zei dingen die nergens op sloegen’

Donderdag, 9 december 2021 om 14:16 • Chris Meijer

Junior Firpo heeft hard uitgehaald naar Ronald Koeman. De 25-jarige vleugelverdediger kwam onder het bewind van de Nederlander bij Barcelona weinig aan spelen toe en zegt in het programma Què T'hi Jugues van Cadena SER dat Koeman in zijn ogen tegen de wisselspelers loog. Firpo maakte afgelopen zomer de overstap naar Leeds United en ziet grote verschillen tussen de Engelse club en Barcelona.

“Ik was mijn plezier in het voetbal verloren en besefte in die tijd hoe belangrijk familie is. Er gebeurden dingen met Koeman die ik niet begreep, op sommige momenten was er geen respect voor mij en mijn ploeggenoten. Ik begrijp niet waarom hij de dag na een wedstrijd binnen bleef als de wissels trainden. Als ik een wisselspeler ben, wil ik juist dingen laten zien”, zo geeft Firpo te kennen. “De enige manier om je te laten zien, is op de training. Dat is lastiger als de hele groep traint. Dus de dag dat je het kan laten zien, is de dag na de wedstrijd wanneer de wissels keihard trainen. En dan ben je daar niet…”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona nam hem in de zomer van 2019 over van Real Betis en in twee jaar kwam hij tot 41 officiële wedstrijden. Firpo speelde vorig seizoen achttien wedstrijden, waarvan zeven als basisspeler. Op een zeker moment zegt de vleugelverdediger op Koeman te zijn afgestapt. “Ik vroeg hem naar mijn situatie en hij begon tegen me te liegen. Waarom zou ik hem dan vragen blijven stellen? Hij zei dingen die nergens op sloegen. Bijvoorbeeld dat ik slecht trainde, of dat ik de spelersgroep beïnvloedde. Vraag dit aan wie je wil. Kijken of iemand uit de staf je hetzelfde over mij vertelt.”

“Ik weet niet wat het betekent als je de groep beïnvloedt, ik gok dat het met mijn houding te maken had”, vervolgt Firpo. “Ik weet niet hoe een jonge jongen die net binnengekomen is een groep kan beïnvloeden die alles al gewonnen heeft en in hun leven overal al geweest zijn. In mijn ogen verandert zoiets absoluut niet hun manier van trainen.”

Firpo merkt dat er bij Leeds United onder Marcelo Bielsa een flink verschil is met de situatie die hij bij Barcelona onder Koeman, Quique Setién en Ernesto Valverde meemaakte. “We keken geen videobeelden van tegenstanders. Niet bij Valverde, niet bij Quique en niet bij Koeman. Soms lieten ze wel iets concreets zien van een tegenstander. Bij Bielsa kijken we heel veel beelden, dat is misschien wel het andere uiterste. Er kan in dat opzicht een middenweg zijn.”