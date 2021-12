De meest waarschijnlijke tegenstander voor Ajax volgens de rekenmodellen

Ajax heeft tijdens de loting voor de achtste finale van de Champions League de grootste kans om Chelsea te treffen, zo blijkt uit een model dat Fran Martínez deelt via Twitter. Martínez is werkzaam als wiskundeprofessor aan de Unversiteit van Jaén en deelt via zijn Twitter-account @LaLigaenDirecto statistieken en data vanuit het voetbal. Overigens is volgens zijn model de kans nog een stuk groter dat Chelsea bij de laatste zestien van het miljardenbal aan Real Madrid gekoppeld wordt.

Martínez heeft gerekend met twee scenario’s: een waarin Villarreal overwintert in de Champions League en een waarin Atalanta de groepsfase overleeft. Beide ploegen staan donderdagavond nog tegenover elkaar, nadat de ontmoeting van woensdag uitgesteld werd wegens sneeuwval. Atalanta moet zien te winnen om ten koste van Villarreal de tweede plaats in Groep F achter Manchester United over te nemen. Op dit moment is daarom het meest voor de hand liggende scenario dat Villarreal daarom de koker ingaat bij de loting voor de achtste finale van de Champions League.

De kansen als Villarreal overwintert in de Champions League

PSG Atlético Sporting Inter Benfica Villarreal Salzburg Chelsea City 0,0 18,53 14,72 18,53 14,72 18,53 19,96 0,0 Liverpool 17,82 0,0 14,91 18,57 14,91 18,57 15,21 0,0 Ajax 13,57 14,03 0,0 14,03 11,36 14,03 11,59 21,38 Real Madrid 19,39 0,0 16,02 0,0 16,02 0,0 16,25 32,32 Bayern 13,57 14,03 11,36 14,03 0,0 14,03 11,59 21,38 United 17,82 18,57 14,91 18,57 14,91 0,0 15,21 0,0 Lille 0,0 16,25 13,16 16,25 13,16 16,25 0,0 24,93 Juventus 17,82 18,57 14,91 0,0 14,91 18,57 15,21 0,0

Het model van Martínez toont in dat geval aan dat Ajax de grootste kans heeft om Chelsea te treffen: 21,38 procent. De kans dat Chelsea voor Real Madrid (32,32 procent), Bayern München (21,38 procent) en Lille OSC (24,93 procent) uit de koker komt, is echter ook aanzienlijk. Chelsea kan in de achtste finale geen Engelse tegenstander treffen, waardoor Manchester City, Liverpool en Manchester United als mogelijke tegenstanders afvallen. Bovendien kan Juventus voor Chelsea niet uit de koker komen, daar beide ploegen in de groepsfase reeds tegenover elkaar stonden.

De kansen voor Ajax tijdens de loting zijn redelijk gespreid, daar voor de Amsterdammers alleen een ontmoeting met Sporting Portugal niet mogelijk is. Voor Real Madrid vallen naast Internazionale ook Atlético Madrid en Villarreal af als mogelijke opponenten, terwijl Lille OSC Paris Saint-Germain en Red Bull Salzburg ontloopt en Juventus niet tegen Internazionale en Chelsea kan loten.

De kansen als Atalanta overwintert in de Champions League

PSG Atlético Sporting Inter Benfica Atalanta Salzburg Chelsea City 0,0 17,82 14,79 18,71 14,79 18,88 15,00 0,0 Liverpool 17,69 0,0 14,83 18,63 14,83 18,93 15,09 0,0 Ajax 13,24 13,32 0,0 13,94 11,15 14,30 11,30 22,76 Real Madrid 15,66 0,0 13,15 0,0 13,15 17,03 13,30 27,71 Bayern 13,24 13,32 11,15 13,94 0,0 14,30 11,30 22,76 United 17,92 18,09 14,98 18,76 14,98 0,0 15,26 0,0 Lille 0,0 15,20 12,72 16,03 12,72 16,56 0,0 26,77 Juventus 22,25 22,25 18,37 0,0 18,37 0,0 18,76 0,0

De minst waarschijnlijke tegenstander die voor Ajax uit de koker kan komen, is Benfica met een kans van 11,36 procent. Achter de Portugese grootmacht volgen Red Bull Salzburg (11,59 procent), Paris Saint-Germain (13,57 procent), Atlético Madrid (14,03 procent), Internazionale (14,03 procent) en Villarreal (14,03 procent). Mocht Atalanta zich donderdagavond ten koste van Villarreal plaatsen, blijft Ajax met 22,76 procent de grootste kans hebben om Chelsea te treffen.

Ook met de Italianen als mogelijke tegenstander is de kans het kleinst (11,15 procent) dat Benfica voor Ajax uit de koker komt, gevolgd door Red Bull Salzburg (11,30 procent), Paris Saint-Germain (13,24 procent), Atlético Madrid (14,32 procent), Internazionale (13,94 procent) en Atalanta (14,30 procent). De loting voor de achtste finale van de Champions League vindt komende maandag om 12.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon.