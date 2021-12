Kimmich kan door coronavirus dit kalenderjaar niet meer in actie komen

Donderdag, 9 december 2021 om 12:37

Bayern München kan in het restant van het kalenderjaar geen beroep meer doen op Joshua Kimmich. De middenvelder kampte recent met het coronavirus en heeft daardoor momenteel nog altijd longproblemen, waardoor zijn herstel meer tijd in beslag neemt. Bayern speelt in de laatste weken van 2021 nog drie wedstrijden.

Voor Bayern wachten nog ontmoetingen met FSV Mainz 05 (11 december), VfB Stuttgart (14 december) en VfL Wolfsburg (17 december), tot de eerste seizoenshelft erop zit. Daarin zal Kimmich in ieder geval niet in actie komen. “Ik ben blij dat mijn quarantaine inmiddels ten einde is”, zegt Kimmich op de website van Bayern. “Het gaat goed, maar ik ben door wat longproblemen nog niet in staat om volledig mee trainen. Daarom zal ik nu aan de gang gaan met hersteltraining en ik kan niet wachten tot ik in januari weer in actie kan komen.”

Kimmich heeft openlijk uitgesproken dat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Hij moest daardoor in november al tot twee keer toe in quarantaine, nadat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Vervolgens werd hij ook zelf positief getest op het coronavirus. Daardoor heeft Kimmich inmiddels vijf officiële wedstrijden van Bayern aan zich voorbij moeten laten gaan, een aantal dat dus nog gaat oplopen tot acht. BILD meldde eerder dat Bayern zijn niet-gevaccineerde spelers geen salaris zou uitkeren wanneer zij in quarantaine zouden zitten.

Eerder testte ook Eric Maxim Choupo-Moting positief op het coronavirus. De spits - van wie eveneens bekend is dat hij zich niet had laten vaccineren - kampt nog altijd met naweeën van de besmetting en kan daardoor net als Kimmich nog niet voluit trainen. Inmiddels hebben Serge Gnabry en Jamal Musiala - die net als Kimmich en Choupo-Moting tot het niet-gevaccineerde gezelschap binnen de selectie van Bayern behoorden - alsnog laten vaccineren, terwijl Michaël Cuisance volgens BILD nog altijd overweegt om dat ook te doen.