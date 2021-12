Radja Nainggolan haalt hard uit naar Noa Lang: ‘Ik kan hem niet uitstaan’

Donderdag, 9 december 2021 om 12:08 • Chris Meijer

Radja Nainggolan heeft in een interview met Het Nieuwsblad hard uitgehaald naar Noa Lang. De 33-jarige middenvelder van Antwerp zegt dat hij de Oranje-international ‘niet kan uitstaan’. Nainggolan zegt Lang weliswaar een goede speler te vinden, maar heeft moeite met de ‘maniertjes’ van de vleugelaanvaller van Club Brugge.

“Puur qua kwaliteit vind ik hem een van de betere spelers. Ik zeg het: hij heeft die flits, kan een actie maken. Maar hoe goed hij ook mag zijn, ik kan hem niet uitstaan. Altijd maar gesticuleren met z'n handen en protesteren”, geeft Nainggolan te kennen. Lang deed twee weken geleden van zich spreken toen hij tegen KRC Genk zijn eerste goal sinds 10 september maakte en dat vierde door zijn vinger op zijn mond te leggen.

“Mensen praten veel, dus ja”, zo verklaarde Lang voor de camera van Eleven Sports zijn manier van juichen. “Wie dat zijn? Dat weten die mensen zelf best wel. Ik ben klaar. Veel ga ik er niet over zeggen, ik heb een goal en een assist. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich.”

“Iedereen de mond snoeren nadat hij vijf wedstrijden onzichtbaar was. Dat zijn dingen waar ik niet mee kan leven. Mocht hij de voetjes op de grond houden, zou hij nog twee keer zo goed zijn”, reageert Nainggolan. De middenvelder stond dit seizoen nog niet met zijn werkgever Antwerp nog niet tegenover Lang, daar hij in de eerdere ontmoeting (1-1) in oktober niet bij de selectie zat wegens een blessure.

Nainggolan is overigens ook geen fan van Charles De Ketelaere, het toptalent van Club Brugge. “Ik ben totaal geen fan. Hij is nu diepe spits, maar ik vind hem geen diepe spits. Hij loopt vaak verkeerd en scoort te weinig. Als nummer tien of flankspeler vind ik hem beter, maar ik ben er niet zo zot van zoals de meesten”, stelt Nainggolan. De Ketelaere was dit seizoen voorlopig goed voor 7 doelpunten en 6 assists in 25 officiële wedstrijden.

Toch vindt Nainggolan niet dat De Ketelaere nu al de Gouden Schoen in de Jupiler Pro League moet krijgen. “Als hij straks tot beste speler van België verkozen wordt, ga ik niet akkoord. Maar hij speelt nu voor Brugge en is een opkomend talent. Meer heb je niet nodig voor zo'n prijs. Mignolet daarentegen vind ik een heel goede keeper. En heeft zich bewezen in het buitenland. Maar hij gaat nu drie keer in de fout en ze maken hem af. Een bewijs dat er in ons land niet veel van gekend is.”