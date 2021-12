Dramatische Champions League-campagne wordt Besiktas-trainer fataal

Donderdag, 9 december 2021 om 11:53 • Chris Meijer

Sergen Yalçin is ontslagen als trainer van Besiktas, zo maakt de Turkse topclub via de officiële kanalen bekend. De 49-jarige oefenmeester stond sinds januari 2020 aan het roer bij Besiktas en won vorig seizoen de Turkse dubbel. Dit seizoen loopt echter een stuk teleurstellender, waarop de clubleiding heeft besloten om Yalçin de laan uit te sturen.

Yalçin werd bijna twee jaar geleden aangesteld als de opvolger van Abdullah Avci, die inmiddels aan het roer staat bij Trabzonspor. In zijn eerste maanden leidde Yalçin Besiktas naar de derde plaats in de Süper Lig, maar zijn eerste volledige jaargang verliep uitermate succesvol. Besiktas kroonde zich vorig seizoen tot kampioen én won de Turkse beker, maar de huidige voetbaljaargang verloopt een stuk moeizamer.

Besiktas bezet momenteel de negende plaats in de Süper Lig, met een achterstand van achttien punten op koploper Trabzonspor. Naar het nu lijkt, is de uitermate teleurstellende Champions League-campagne Yalçin echter fataal geworden. In een groep met Ajax, Sporting Portugal en Borussia Dortmund pakte Besiktas geen enkel punt, maakte het zelf slechts drie treffers en werden er maar liefst negentien doelpunten geïncasseerd. De groepsfase werd afgelopen dinsdag besloten met een 5-0 nederlaag tegen Borussia Dortmund.

Yalçin begon zijn trainerscarrière als jeugdtrainer bij Besiktas. Via Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor en Yeni Malatyaspor kwam hij vervolgens weer terug bij de Zwarte Adelaars. “De wegen van Sergen Yalçin en Besiktas scheiden in onderling overleg”, schrijft Besiktas in een statement op de website. “We willen hem bedanken voor zijn werk en wensen hem succes in zijn verdere carrière.”