RB Leipzig vindt na afzegging van Schmidt opvolger van ontslagen Marsch

Donderdag, 9 december 2021 om 11:18 • Chris Meijer

Domenico Tedesco is de nieuwe trainer van RB Leipzig, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. De 36-jarige oefenmeester is de opvolger van de ontslagen Jesse Marsch en tekent een contract tot medio 2023 in Leipzig. Tedesco zat zonder club, nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Spartak Moskou.

Marsch kreeg een week geleden zijn congé als trainer van RB Leipzig, nadat de thuisnederlaag tegen Union Berlin de druppel vormde. De Amerikaanse oefenmeester was afgelopen zomer overgekomen van Red Bull Salzburg om het stokje van de naar Bayern München vertrokken Julian Nagelsmann over te nemen. Na het ontslag van Marsch zou Roger Schmidt als gedroomde kandidaat hebben gegolden bij RB Leipzig, maar hij wilde PSV niet tussentijds verlaten.

Schmidt heeft nog een contract tot medio 2022 en gaat die verbintenis volgens Kicker in ieder geval uitdienen, al zou PSV reeds voorzichtig hebben aangegeven dat men verder wil met de Duitse oefenmeester. Hij maakt nu in ieder geval niet de overstap naar RB Leipzig, want de club heeft met Tedesco een nieuwe trainer gevonden. Zijn naam viel vorige week al in Oost-Duitsland, evenals die van Erdin Terzic (technisch directeur bij Borussia Dortmund).

Tedesco werkte bij VfB Stuttgart (in de jeugd), TSG 1899 Hoffenheim (in de jeugd), Erzgebirge Aue en Schalke 04, alvorens hij in oktober 2019 bij Spartak Moskou aan de slag ging. Daar was hij tot afgelopen zomer actief en na zijn vertrek bij de Russische topclub, zat hij zonder werk. RB Leipzig neemt tegelijkertijd afscheid van assistent Achim Beierlorzer, die afgelopen week tijdens het Champions League-duel met Manchester City nog op interim-basis de ploeg onder zijn hoede had.

Tedesco krijgt met Andreas Hinkel en Max Urwantschky zijn vertrouwde staf tot zijn beschikking, daar zij eerder ook bij Spartak Moskou werkzaam waren. De nieuwe trainer van RB Leipzig zal donderdagmiddag gepresenteerd worden en zit komende zaterdag voor het eerst op de reservebank, als Borussia Mönchengladbach op bezoek komt in de Red Bull Arena. RB Leipzig bezet momenteel de elfde plaats in de Bundesliga.