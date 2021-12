KNVB voltooit ‘puzzel’ met speeldagenkalender rond WK 2022

Donderdag, 9 december 2021 om 11:00 • Chris Meijer

De KNVB heeft de speeldagenkalender van de Eredivisie en de Keuken Kampioen voor het seizoen 2022/23 bekendgemaakt. De Nederlandse profcompetities zullen beginnen in het weekend van 5 tot en 7 augustus, terwijl de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal een week eerder op het programma staat. Vanwege het WK in Qatar komt de Eredivisie tussen 13 november 2022 en 6 januari 2023 stil te liggen.

De eerste deel van de Keuken Kampioen Divisie loopt tot 18 november 2022, waarna er na een rustperiode van twee weken op 11 en 16 december 2022 nog twee speelrondes zullen worden afgewerkt. Vervolgens komt de competitie opnieuw twee weken stil te liggen, om op 6 januari 2023 verder te gaan met de tweede seizoenshelft. “Het overgrote deel van de clubs was voorstander van deze verdeling”, schrijft de KNVB. Keuken Kampioen Divisie-clubs krijgen volgend seizoen andermaal de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet willen spelen tijdens interlandperiodes.

Deze mogelijkheid geldt echter niet tijdens het WK, dat tussen 21 november en 18 december 2022 gespeeld zal worden. De Eredivisie komt een week voor de start van het toernooi stil te liggen en gaat drie weken na de WK-finale weer verder. Het volgende Eredivisie-seizoen krijgt één midweekse speelronde: tussen 24 en 26 januari 2023. De Eredivisie eindigt in het seizoen 2022/23 op zondag 28 mei, terwijl de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 19 mei 2023 op het programma staat.

De play-offs om promotie en degradatie beginnen op maandag 22 mei en de play-offs om Europees voetbal starten op woensdag 1 juni. Beide play-offs eindigen op zondag 11 juni 2023. “Met een WK dat in de winter wordt gespeeld, hebben we nog meer dan anders moeten puzzelen om de speeldagenkalender van komend seizoen in te vullen”, zo licht Jan Bluyssen, manager competitiezaken KNVB, toe. “We hebben de clubs erbij betrokken, door duidelijk hun wensen met betrekking tot zaken als de competitiestart en doorspelen tijdens het WK te inventariseren. Op die manier zijn we uiteindelijk tot deze speeldagenkalender gekomen.”