UEFA komt met nieuw statement: Tottenham - Stade Rennes tóch afgelast

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes gaat toch niet door. De UEFA gaf donderdagochtend aan dat het duel 'gewoon' zou doorgaan, maar laat een halfuur later weten dat er toch een streep door het treffen gaat. Stade Rennes zou op dit moment weer op de weg terug naar Frankrijk zijn. The Spurs maakten woensdag wereldkundig dat de wedstrijd niet zou worden gespeeld, vanwege de corona-uitbraak bij de Engelse club. Stade Rennes liet vervolgens in een statement weten dat de wedstrijd in hun ogen gewoon gespeeld moest worden.

“De wedstrijd zal doorgaan zoals gepland. Voor meer informatie over Tottenhams corona-situatie moet er contact worden opgenomen met de club. Wij geven in dit stadium verder geen commentaar”, zo luidde het eerste korte statement waaruit verschillende Engelse media - onder wie The Athletic en The Independent - donderdagochtend citeerden. Inmiddels heeft de UEFA echter aan onder meer Sky Sports, L'Équipe, L'Ouest France en The Athletic laten weten dat er toch besloten is om een streep te zetten door de wedstrijd. "We kunnen bevestigen dat de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes niet doorgaat. Verdere informatie zal spoedig volgen."

Er werd woensdag bekend dat acht spelers en vijf stafleden van Tottenham besmet zijn met het coronavirus, al meldde de Daily Mail dat het aantal besmette spelers zelfs zou zijn opgelopen naar elf. Tottenham maakte in een statement bekend dat de wedstrijd was afgelast en dat bericht staat nog altijd online op de website van de Engelse club. Direct daarna werd al gemeld dat een reglementaire nederlaag voor Tottenham een serieuze optie zou zijn. Tottenham meldde dat er 'gesprekken met de UEFA' gaande zijn een 'update' zou volgen, maar het vinden van een nieuwe datum is ogenschijnlijk onmogelijk in de komende weken.

Er staan voor Tottenham wedstrijden gepland op 12 december, 16 december, 19 december, 22 december, 26 december, 28 december en 1 januari. De regels van de UEFA schrijven voor dat de wedstrijd nog in 2021 wordt afgewerkt, daar de groepsfases dit kalenderjaar afgerond moeten zijn. Tottenham zou aansturen op het verplaatsen van de wedstrijd naar 15 december, want zou betekenen dat de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City van een dag later verplaatst zou moeten worden. Volgens L'Ouest France is Stade Rennes echter niet van plan om een nieuwe datum te accepteren.

Dat Stade Rennes furieus is over de situatie werd woensdagavond al duidelijk toen de Franse club liet weten dat het besluit om de wedstrijd af te lasten ‘eenzijdig was en op geen enkele manier was bevestigd door de UEFA’. “Het gebrek aan fair play is des te opvallender, omdat Tottenham woensdagmiddag aan Rennes liet weten dat de wedstrijd door zou gaan. De selectie reisde daarna af naar Londen”, schreef Stade Rennes in een statement. De Franse club maakte bekend contact te zoeken met de UEFA. De Europese voetbalbond had tot op het heden niet van zich laten horen, maar liet aanvankelijk dus weten dat de wedstrijd ‘gewoon’ zou doorgaan. Een halfuur later laat de Europese voetbalbond echter een totaal ander geluid horen: de wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes is tóch afgelast.

Tottenham zou tegen Stade Rennes spelen om een plek in de knock-outfase van de Conference League. De reglementen van de UEFA schrijven voor dat een team met ten minste dertien fitte spelers en een geregistreerde keeper aan de wedstrijd moet beginnen. Volgens de Daily Mail heeft Tottenham ternauwernood genoeg spelers tot zijn beschikking om te voldoen aan de regels van de UEFA, ook met de schorsing van Ryan Sessegnon in het achterhoofd. Daardoor zou de wedstrijd doorgang kunnen vinden, maar de selectie is dusdanig verzwakt, dat men hoopte op de common sense van de UEFA.

Tottenham en Vitesse strijden samen voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van Conte zou het in eigen huis opnemen tegen het al geplaatste Stade Rennes, terwijl Vitesse, dat net als the Spurs op zeven punten staat uit vijf duels, thuis tegen NS Mura speelt. Het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). De resultaten zijn dus met elkaar verweven, maar het lijkt erop dat Vitesse donderdagavond wel gewoon gaat spelen.