Onderonsje Lenglet zet kwaad bloed bij aanhang én kleedkamer Barça

Donderdag, 9 december 2021 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:35

In Spanje is ophef ontstaan over een onderonsje van Clément Lenglet met Robert Lewandowski, enkele minuten na de pijnlijke uitschakeling van Barcelona in de Champions League. De centrumverdediger van Barça nam na afloop van de kansloze wedstrijd tegen Bayern München (3-0) uitgebreid de tijd om de Poolse spits met een grote lach te woord te staan. De actie van Lenglet zou totaal verkeerd zijn gevallen bij zowel de supporters als een deel van de kleedkamer van Barcelona.

"Terwijl zijn teamgenoten met gebogen hoofd naar de kleedkamer gingen, bleef hij op het middenveld grappen maken met Lewandowski", schrijft Marca daags na de afgang van Barcelona. "Vriendelijk gebabbel en gelach van de Fransman in een beeld dat werd vastgelegd door televisiecamera's en fotografen die op de grasmat aanwezig waren." Lenglet begon tegen Bayern in de basis en speelde de volledige wedstrijd, terwijl Lewandowski bij een 3-0 voorsprong naar de kant werd gehaald door Julian Nagelsmann.

Het bewuste moment tussen Clément Lenglet en Robert Lewandowski waar in de Spaanse media veel over geschreven wordt.

Naast de fans, die zich via sociale media negatief uitlieten over het onderonsje, kreeg Lenglet ook felle kritiek van columnist Jota Jordi van de beroemde El Chiringuito-show op de Spaanse televisie: "Schaam je je niet? Miljoenen mensen huilen en je lacht na de ontmoeting." Volgens Marca vond de 'streek' van Lenglet slechts twee minuten na het laatste fluitsignaal plaats. Lenglet, die samen met Gerard Piqué het hart van de Catalaanse defensie vormde, wist Lewandowski van scoren te houden, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg door een 3-0 nederlaag na de winter terug te vinden is in de Europa League.

Het is niet de eerste keer dat een speler van een Spaanse topclub op een soortgelijke houding wordt betrapt. Afgelopen mei zette Eden Hazard kwaad bloed bij fans van Real Madrid na een onderonsje met voormalig ploeggenoten van Chelsea. De Koninklijke was op Stamford Bridge net uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League, toen Hazard onder meer met Edouard Mendy stond te ouwehoeren op het veld. "Deze jongen begrijpt niet wat Real Madrid betekent. De revolutie moet beginnen door hem te onmiddellijk te verkopen. Bye, bye, Eden", schreef AS daar destijds over.