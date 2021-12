Van de Beek met de grond gelijk gemaakt: ‘Zij zullen zich wel dom voelen’

Donderdag, 9 december 2021 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:01

Donny van de Beek heeft het boetekleed aangetrokken na zijn fout in het Champions League-duel met Young Boys (1-1). De middenvelder van Manchester United verspeelde op slag van rust de bal op knullige wijze en zag de Zwitsers daarop de gelijkmaker aantekenen. De thuisploeg was in de tweede helft, mede door de inbreng van een groot aantal jeugdspelers, niet bij machte om die tik ongedaan te maken.

United was al zeker van overwintering in de Champions League en trad om die reden met een flink gewijzigde ploeg aan tegen Young Boys. Zo waren er naast Van de Beek ook basisplaatsen voor Feyenoord-target Amad Diallo, Anthony Elanga en stond reservedoelman Dean Henderson tussen de palen. De ploeg van interim-manager Ralf Rangnick kwam na negen minuten spelen nog wel op voorsprong via Mason Greenwood, maar moest op slag van rust dus de gelijkmaker incasseren. Van de Beek leverde de bal bij een poging om uit te verdedigen in bij Fabian Rieder, die voortreffelijk raak schoot in de rechterbovenhoek.

Oef! Een kostbare fout van Donny van de Beek... ?? Zijn balverlies leidt de schitterende 1-1 in van Fabian Rieder namens Young Boys ??#ZiggoSport #UCL #MUNYB pic.twitter.com/dlmXY2weji — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

"Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de tegentreffer", zei Van de Beek na afloop van de remise tegen het clubkanaal van Manchester United. "De 1-1 viel door balverlies van mij. Achteraf had ik de bal misschien beter weg kunnen schieten, maar dat heb ik niet gedaan." Van de Beek heeft zichzelf met zijn fout een slechte dienst bewezen en kan voorlopig waarschijnlijk fluiten naar zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Premier League. "Ik denk dat de eerste dertig minuten oké waren, daarna hadden we een paar kansen om er 2-0 of 3-0 van te maken. Wij hebben dat niet gedaan. Ik denk dat als we dat hadden gedaan, het veel gemakkelijker zou zijn geweest."

Van de Beek zag zijn elftal na de 1-1 wegzakken. "Ik denk dat we niet genoeg druk op ze hebben gekregen, ook leden we te vaak balverlies. Het was moeilijk om de controle te krijgen over het duel. Maar over het algemeen denk ik dat heel veel jongens tevreden kunnen zijn dat ze hun eerste wedstrijd in de Champions League hebben gespeeld. Natuurlijk feliciteer ik ze, want ik weet dat het heel bijzonder is om deze avond te spelen." United ontloopt als groepshoofd Ajax in de achtste finales, maar kan onder meer Paris Saint-Germain en Internazionale treffen. "Wie het ook is, ik denk dat alle teams in deze fase van de Champions League sterk zijn", besloot Van de Beek.

De middenvelder wordt ondertussen met de grond gelijk gemaakt door de Engelse media. "Van de Beek speelde negentien keer in Oranje, won de Eredivisie en hielp Ajax naar de Europa League-finale van 2017 en de halve finale van de Champions League in 2019, maar als je naar zijn vertoning van woensdag kijkt, dan is het moeilijk te geloven dat hij dezelfde speler is", schrijft the Sun over het optreden van de Nederlander. "Als spil op het middenveld, achter Jesse Lingard en Juan Mata, was het zijn rol om het spel van United te dicteren. Dat is hem niet gelukt. Donny van de Beek kostte Manchester United de drie punten tegen Young Boys met alweer een smakeloze prestatie in de Champions League."

Volgens de Britse boulevardkrant, die kopte met de woorden 'Flop van 40 miljoen bewijst het gelijk van Solskjaer', vermoedt dat de middenvelder zijn krediet heeft verspeeld bij de nieuwe manager. "Hij ging vreselijk in de fout bij de 1-1, maar misschien nog zorgwekkender is dat hij weinig creativiteit toonde aan de bal. Een man die zijn gelijk haalde, is Ole Gunnar Solskjaer. De Noor werd gehekeld door een deel van de fans, omdat hij Van de Beek geen speeltijd gaf. Die supporters zullen zich nu een beetje dom voelen vanwege hun niet aflatende steun aan de man die nog altijd moet bewijzen dat hij thuishoort bij United."

Ook TEAMtalk was niet bepaald te spreken over het optreden van Van de Beek en gaf hem een 6 als rapportcijfer. "Hij kreeg meer verantwoordelijkheid, maar zijn passes waren niet altijd zuiver. Hij schroomde niet om vuil werk op te knappen, maar hij leverde de bal in voor de gelijkmaker. Wel zal hij blij zijn met negentig minuten." The Manchester Evening News is van mening dat het matige optreden van Van de Beek niet helemaal aan hem toe te schrijven is. "Hij zal Rangnick niet dankbaar zijn dat hij als enige verdedigende middenvelder stond opgesteld." Van de Beek vormde tegen Young Boys een middenveld met Diallo en Juan Mata.