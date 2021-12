Ajax hoopt met nieuw contract tot 2026 wederom belangrijke slag te slaan

Donderdag, 9 december 2021 om 07:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:25

In navolging van het nieuwe contract van directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt Ajax opnieuw een belangrijke te slaan op directieniveau. De Telegraaf meldt donderdag dat de club in gesprek is met commercieel directeur Menno Geelen om ook zijn contract te verlengen tot 2026. Op dit moment worden door de Raad van Commissarissen gesprekken gevoerd om de directeur langer binnenboord te houden.

Volgens het dagblad is het aanblijven van Geelen als commercieel directeur een 'uitdrukkelijke wens' van algemeen directeur Edwin van der Sar en Overmars. De club kijkt daarbij naar Bayern München als voorbeeld. De Duitse recordkampioen geldt als alleenheerser, iets wat Ajax in Nederland hoopt te bewerkstelligen. Het was lange tijd geen uitgemaakte zaak dat Geelen zijn contract bij Ajax zou gaan verlengen. De directeur werd begeerd door buitenlandse topclubs en bonden, die een poging deden de commerciële man binnen te halen.

Geelen kwam 'per toeval' in de voetballerij terecht, toen hij als redacteur en verslaggever bij Talpa en RTL aan de slag ging. Na ruim twee jaar besloot hij zijn carrière in te wisselen voor een baan in de sportmarketing, waarna hij verantwoordelijk was voor de grote sponsorcontracten tussen de KNVB en NOC*NSF en Unilever. Aansluitend werd hij door Ajax in huis gehaald als accountmanager om het sponsorcontract met toenmalig hoofdsponsor AEGON te onderhouden. Amper drie maanden later werd hij doorgeschoven als hoof van de sponsorafdeling. Tegenwoordig is hij verantwoordelijk voor de complete commerciële afdeling.

De commercieel directeur is momenteel 11 jaar werkzaam bij Ajax en werd door Leaders in Sport in Londen uitgeroepen tot meest talentvolle directeur in de branche. Onder leiding van Geelen groeiden de sponsorinkomsten van de Amsterdammers van 22 miljoen euro naar 35 miljoen euro. Dat bedrag komt overeen met de sponsorinkomsten van PSV en Feyenoord bij elkaar opgeteld. Geelen is bij Ajax verantwoordelijk voor het merkbeleid, alle commerciële externe communicatie en sales en sponsoring van alle bedrijven die zich mogen associëren met de club.

Eind september viel Ajax verschillende keren in de prijzen bij de Creativity Awards. De Amsterdammers oogsten lof met hun actie van de omgesmolten kampioensschaal en zagen dit tijdens de uitreiking beloond worden met een Gouden Lamp in de categorie 'PR'. Ook ontving de clubs drie zogeheten Zilveren Lampen in de categorieën ‘Integrated’, ‘Activations & Promotions’ en ‘Covid-19’. In totaal werden uit meer dan 950 inzendingen 207 projecten genomineerd voor een award. Daarvan won Ajax er vier. De Dutch Creativity Awards worden jaarlijks toegekend aan de organisaties die het meest creatief waren op het gebied van marketingcampagnes.