Uitschakeling gigantische dreun voor Barça: ‘Zijn in een puinhoop beland’

Donderdag, 9 december 2021 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:04

Barcelona heeft zich voor het eerst in 21 jaar niet weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van Xavi ging woensdagavond op bezoek bij Bayern München met 3-0 onderuit en zag directe concurrent Benfica met 2-0 winnen van Dynamo Kiev. Wat rest is de Europa League. Xavi heeft als doel gesteld deze te winnen, zo vertelde hij na afloop van het duel in München.

"Onze tegenstander was beter, superieur. Het heeft geen zin dat te ontkennen", aldus Xavi. Barcelona, dat kansloos was op bezoek bij Bayern, kreeg op slag van rust twee tikken te verwerken. Thomas Müller scoorde met het hoofd op aangeven van Robert Lewandowski en Leroy Sané zag een houdbare bal achter doelman Marc-André ter Stegen in het doel belanden. De eindstand werd na een uur spelen bepaald door Jamal Musiala, die van dichtbij raak schoot op aangeven van Alphonso Davies. Xavi: "3-0 is een terecht resultaat. Bayern was veel beter, superieur. We probeerden hoog druk te zetten, maar we werden overvallen. Dat is ook de harde realiteit."

Door de nederlaag is Barcelona voor het eerst in 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. De Catalanen komen na de winterstop wel nog uit in de Europa League. "Ik heb de spelers verteld dat dit de dag is van een nieuw begin", aldus Xavi. "We willen weer een heel sterk team gaan opbouwen. Straks willen we weer spelen op een niveau waar we thuis horen en dat is niet de Europa League, waar we nu in moeten spelen. We willen meer. Het winnen van de Europa League is nu het doel. Hoe frustrerend ook, maar meer is nu niet mogelijk. Vanaf nu moeten we opnieuw beginnen. We willen een beter Barcelona. Daar ben ik verantwoordelijk voor."

"Deze uitschakeling doet veel pijn. Het krenkt onze trots", vult Sergio Busquets zijn trainer aan. De defensieve middenvelder speelde woensdag zijn 650ste wedstrijd in het shirt van Barcelona en voegde zich daarmee naast Lionel Messi (778), Xavi (767) en Andrés Iniesta (674), die eveneens tot die mijlpaal kwamen. "We zijn in een puinhoop beland. Maar andere topclubs hebben niet heel lang geleden ook dit soort situaties meegemaakt. Barcelona is een geweldige club als het goed loopt, maar nu we hebben met de nodige problemen te maken: financiële problemen, trainerswissels. We doen een stap achteruit, maar ook in slechte tijden moeten we er voor elkaar zijn."