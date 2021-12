Bizarre situatie door tegenstrijdig statement van Rennes over duel met Spurs

Donderdag, 9 december 2021 om 00:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Stade Rennes is van mening dat de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen Tottenham Hotspur gewoon gespeeld moet worden, zo meldt de Franse club in een statement. Rennes stelt opmerkelijk genoeg dat the Spurs eenzijdig hebben besloten dat de wedstrijd is afgelast. Die beslissing is ook niet door de UEFA bevestigd.

Tottenham kampt met een grote corona-uitbraak in de selectie en meldde woensdagavond dat de thuiswedstrijd tegen Rennes niet doorgaat. Dat duel is voor Vitesse, dat met de Engelsen verwikkeld is in een strijd om overwintering, ook van groot belang. Tottenham schermt volgens Rennes met een verbod door de Londense autoriteiten, maar heeft daarover geen officiële documentatie ingebracht.

Rennes belandde woensdagavond in een videocall met Tottenham, waarin Fabio Paratici, de technisch directeur van de Londenaren, aangaf dat zijn club niet zal deelnemen aan de wedstrijd. "Een eenzijdige beslissing, die op geen enkele manier door de UEFA bevestigd is", zo stelt Rennes. Dat is correct: de Europese voetbalbond heeft geen persbericht naar buiten gebracht over het duel. Op de website van de UEFA staat ook niet dat de wedstrijd geannuleerd is.

Het steekt Rennes dat Tottenham niet wil aangeven hoeveel spelers exact besmet zijn met het coronavirus. De reglementen van de UEFA schrijven voor dat wedstrijden door dienen te gaan indien een club kan beschikken over tenminste dertien veldspelers en een doelman. "Het gebrek aan fair play is des te opvallender, omdat Tottenham woensdagmiddag aan Rennes liet weten dat de wedstrijd door zou gaan. De selectie reisde daarna af naar Londen." Rennes zegt contact te zoeken met de UEFA.

Een reglementair verlies voor the Spurs lijkt een serieuze mogelijkheid; Tottenham meldt dat er 'gesprekken met de UEFA' gaande zijn een 'update' zal volgen, maar het vinden van een nieuwe datum is ogenschijnlijk onmogelijk in de komende weken. Er staan voor Tottenham wedstrijden gepland op 12 december, 16 december, 19 december, 22 december, 26 december, 28 december en 1 januari. Vorig seizoen miste Qarabag te veel spelers voor het laatste groepsduel met Villarreal in de Europa League, kon er geen nieuwe datum gevonden worden en verloor Qarabag reglementair met 3-0. Toen stond er echter minder op het spel dan nu het geval is.