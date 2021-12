Slippertje van Donny van de Beek kost Manchester United de overwinning

Woensdag, 8 december 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

Manchester United heeft de laatste groepswedstrijd in de Champions League niet kunnen omzetten in een overwinning. In de thuiswedstrijd tegen Young Boys werd het woensdagavond 1-1. Donny van de Beek had een basisplaats en leidde met een foute pass de gelijkmaker in. Het Nederlandse talent Björn Hardley zat negentig minuten op de bank. Manchester United was al zeker van de groepswinst; de Zwitsers hadden een zege nodig om nog derde te kunnen worden, maar eindigen nu sowieso als vierde. Het duel tussen Atalanta en Villarreal werd uitgesteld door sneeuwval. Zij zullen donderdagmiddag uitmaken wie tweede wordt in de groep.

Ralf Rangnick greep de laatste groepswedstrijd aan om meerdere reservespelers aan de bak te zien vanaf de aftrap. Van de Beek had bijvoorbeeld een basisplek op het middenveld, terwijl Dean Henderson onder de lat de voorkeur kreeg boven David de Gea. De opvallendste namen in de basiself waren die van Anthony Elanga en Amad Diallo, aanvallers die dit seizoen respectievelijk twee en nul keer in actie kwamen voor Manchester United in officiële wedstrijden. Rangnick nam ook risico door een zeer jonge reservebank samen te stellen. Spelers als De Gea, Cristiano Ronalo, Bruno Fernandes, Fred, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Harry Maguire en Victor Lindelöf zaten niet bij de selectie.

Zoooo, Mason Greenwood! ?? Wat een heerlijke manier om je ploeg al vroeg op voorsprong te zetten ??#ZiggoSport #UCL #MUNYB pic.twitter.com/Kz9kVn1d4c — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

Manchester United opende in de negende minuut de score. In de negendHet was een fraai doelpunt: na een voorzet van Luke Shaw vanaf de linkerflank zette Greenwood in het strafschopgebied een stapje terug, alvorens een halve omhaal te produceren waarmee hij keeper Guillaume Faivre kansloos liet. Juan Mata liet een goede kans liggen om de marge te verdubbelen en in de slotfase van de eerste helft kwam Young Boys langszij. Na een onzuivere pass van Van de Beek nam Fabian Rieder de bal over; de aanvallende middenvelder van Young Boys twijfelde geen moment en vond vanbuiten het strafschopgebied de rechterbovenhoek met een geplaatste inzet.

Na de pauze ontstonden enkele halve kansen voor Manchester United om op voorsprong te komen. Halverwege de tweede helft kreeg Young Boys een veel grotere mogelijkheid, maar op korte afstand van het doel had Quentin Maceiras het vizier niet op scherp staan na een pass van Silvan Hefti. Manchester United maakte in het laatste kwart van de wedstrijd weinig aanstalten om te scoren. Young Boys moest dat wel doen, om nog derde te kunnen worden, maar ontbeerde de slagkracht om de thuisploeg de wil op te leggen in het regenachtige Manchester.