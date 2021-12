Stoelendans in Groep G creëert unicum; één Nederlander naar huis

Woensdag, 8 december 2021 om 22:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:57

Lille OSC heeft woensdag de groepswinst in de Champions League gepakt. Op een avond waar iedere club nog kans maakte op de knock-outfase, kroonden les Dogues zich tot beste van Groep G door VfL Wolfsburg met 1-3 te verslaan. Wout Weghorst eindigt met zijn club daardoor als hekkensluiter. Red Bull Salzburg legde met een overwinning op Sevilla (1-0) beslag op het tweede ticket, waardoor de Spanjaarden verder moeten in de Europa League. Het is voor het eerst dat een Oostenrijkse club de knock-outfase van Champions League bereikt.

VfL Wolfsburg - Lille OSC 1-3

De Fransen, met Sven Botman in de basiself, begonnen als koploper in Groep G en lieten al snel weten dat te willen blijven. Uit een vlijmscherpe counter vond Jonathan Ikoné ploeggenoot Burak Yilmaz en de Turk maakte geen fout: 0-1. Wolfsburg werd wakker – dat móést wel - en kwam met een krap halfuur op de klok tot een goede kans via Weghorst. De kopbal van de Nederlander miste echter kracht én richting. De thuisploeg bleef aanzetten en Weghorst kreeg vijf minuten voor rust een herkansing. Nu kreeg de Oranje-international zijn hoofd beter tegen de bal, al hoefde Ivo Grbic alsnog niet in te grijpen.

Een counter uit het boekje! ?? Buruk Yilmaz schiet Lille na een razendsnelle aanval op voorsprong in Wolfsburg: 0-1 ??#ZiggoSport #WOLLIL pic.twitter.com/wJSjLhZbs0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

Twee doelpunten had Wolfsburg minimaal nodig voor Champions League-overwintering. De ziel leek na rust echter totaal uit het spel van die Wölfe te zijn verdwenen. Het was eerder Lille dat aanspraak maakte op een tweede treffer, die uiteindelijk ook kwam. Wolfsburg werd stuk gespeeld in de as van het veld en de bal belandde uiteindelijk bij Jonathan David voor het laatste zetje. Tien minuten voor tijd maakte Lille zelfs nog de derde: de hand van Koen Casteels was niet genoeg om de inzet van Angel Gomes te keren. Renato Steffen schoot een minuut voor tijd met een fraaie knal nog de eretreffer binnen voor Wolfsburg.

Red Bull Salzburg - Sevilla 1-0

Beide ploegen wisten heel goed waarvoor ze speelden. Zowel de gastheren als de bezoekers uit Andalusië zochten vanaf het eerste fluitsignaal de aanval, wat een leuk duel voorspelde. Na tien minuten was Sevilla heel dichtbij: Jules Koundé kopte net naast uit een hoekschop. De vechtlust van beide partijen vertaalde zich verder echter niet naar noemenswaardige kansen, tot aan de 34ste minuut. Ivan Rakitic dwong Salzburg-sluitpost Philipp Köhn de bal met zijn vingertoppen uit de kruising te tikken. Tot de rust viel er daarna weinig meer te genieten in de Red Bull Arena.

Met een welkome pauze achter de kiezen brak Salzburg de ban. De alom begeerde Karim Adeyemi legde de bal precies in de loop van de aanstormende Noah Okafor, die zonder nadenken binnenschoot: 1-0. Nu was haast geboden voor de mannen van Julien Lopetegui en meteen bracht de oefenmeester van Sevilla aanvaller Rafa Mir voor linksback Ludwig Augustinsson. Achteraf zal Lopetegui spijt hebben gehad. Joan Jordán trok een kwartier later de uitgebroken Adeyemi aan zijn shirt en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Zeker met een man minder kon Sevilla geen vuist meer maken en is het met zes punten veroordeeld tot de Europa League. Red Bull Salzburg komt op tien en is daarmee de eerste Oostenrijkse club ooit die overwintert in de Champions League.