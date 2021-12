Atalanta - Villarreal afgelast wegens onophoudelijke sneeuwval in Bergamo

Woensdag, 8 december 2021 om 21:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:23

De wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal is afgelast. Vanwege hevige sneeuwval wordt er woensdagavond niet gevoetbald; de kans is groot dat de wedstrijd donderdag wordt ingehaald. Vanwege hevig sneeuwval acht de arbitrage het niet mogelijk om de wedstrijd te laten doorgaan. Het duel werd al met twintig minuten uitgesteld, maar om 21.15 uur werd besloten tot afgelasting.

De ontknoping in Groep F van de Champions League laat zodoende nog even op zich wachten. Villarreal is verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Champions League als het niet verliest van Atalanta; anders resteert de derde plek. Atalanta moet winnen om door te gaan en eindigt als derde bij een gelijkspel. Groepsgenoten Manchester United en Young Boys, respectievelijk de nummers één en vier, spelen woensdagavond wel tegen elkaar.