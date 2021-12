Kans op uitstellen van Tottenham Hotspur - Stade Rennes neemt toe

Woensdag, 8 december 2021 om 21:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:00

De UEFA overweegt de Conference League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes uit te stellen, meldt de Daily Mail. Volgens de krant is Tottenham 'optimistisch' over de kans dat de wedstrijd wordt verzet. Het aantal spelers dat is besmet met het coronavirus zou zijn opgelopen tot elf.

Officials van Tottenham staan in contact met de UEFA. Binnen de geledingen van de club 'groeit het vertrouwen' dat de wedstrijd later kan worden ingehaald. Eerder werd melding gemaakt van acht geïnfecteerde spelers en vijf leden van de technische staf, maar de Daily Mail spreekt van 'dertien besmettingen, waarvan elf bij spelers'. Het is niet duidelijk wat precies de stand van zaken is. Het aantal positieve tests fluctueert, omdat besmette spelers de afgelopen dagen met elkaar in contact zijn geweest en er dagelijks wordt getest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van donderdag toonde trainer Antonio Conte zich al voorstander van het uitstellen van de wedstrijd. "Het moge duidelijk zijn dat dit een serieus probleem is. Iedereen is een beetje bang. Mensen hebben gezinnen. Waarom zouden we het risico nemen? Dat is de vraag. Wie is er morgen aan de beurt? Ik? Ik weet het niet. Beter ik dan een speler, zeker, maar ik denk dat het voor niemand goed is", zei de oefenmeester.

Tottenham speelt donderdagavond in eigen huis tegen Stade Rennes voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De reglementen van de UEFA schrijven voor dat een team met ten minste dertien fitte spelers en een geregistreerde keeper aan de wedstrijd moet beginnen. Onlangs werd een wedstrijd van Belenenses tegen Benfica om die reden gestaakt. De thuisploeg begon vanwege een corona-uitbraak met negen spelers, maar zag het duel gestaakt worden toen het nog maar zes spelers op het veld had staan. In de Premier League geldt een minimum aantal spelers van veertien.

Tottenham en Vitesse strijden samen voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van Conte neemt het in eigen huis op tegen het al geplaatste Stade Rennes, terwijl Vitesse, dat net als the Spurs op zeven punten staat uit vijf duels, thuis tegen NS Mura speelt. Het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). Conte liet weten nog geen idee te hebben of hij donderdagavond in actie kan komen met zijn ploeg. "Ik had maar elf spelers beschikbaar voor de wedstrijd en aan het einde van de training is iemand die in de basiself zou starten positief getest. Dat is een eng idee."

Volgens de Daily Mail heeft Tottenham ternauwernood genoeg spelers tot zijn beschikking om te voldoen aan de regels van de UEFA, ook met de schorsing van Ryan Sessegnon in het achterhoofd. Daardoor zou de wedstrijd doorgang kunnen vinden, maar de selectie is dusdanig verzwakt, dat er wordt gehoopt op de common sense van de UEFA. De Europese bond communiceerde woensdag nog dat de verwachting is dat de wedstrijd gewoon doorgaat, maar houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.