Ajax heeft er ijzersterke potentiële tegenstander bij na stunt in Groep H

Chelsea heeft woensdag verrassend de koppositie in Groep H van de Champions League verspeeld. De ploeg van Thomas Tuchel kreeg op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg diep in blessuretijd de pijnlijke gelijkmaker om de oren: 3-3. Daarmee eindigt Chelsea als nummer twee achter Juventus, dat zelf nipt won van Malmö FF (1-0). Bij de loting voor de achtste finale behoort Chelsea, een van de topfavorieten voor het toernooi, dus tot de potentiële tegenstanders van Ajax. Chelsea komt als nummer twee niet uit tegen een Engelse groepswinnaar (Manchester United, Manchester City en Liverpool), waardoor de kans op Ajax extra groot is.

Zenit Sint-Petersburg - Chelsea 3-3

The Blues kenden een droomstart in Rusland: na 84 seconden spelen lag de bal al in het net. Een corner van Mason Mount werd met het hoofd verlengd door Andreas Christensen en Timo Werner gaf het beslissende zetje. De Duitser verbrak daarmee het voormalig ‘snelste goal ooit’-record bij Chelsea van John Terry, die in 2014 tegen Schalke 04 twee seconden langer nodig had. Daarna nam de thuisploeg het initiatief. Malcom en Serdar Azmoun vuurden gevaarlijke pogingen af richting het doel van (de verrassende) doelman Kepa Arrizabalaga, maar Chelsea mocht de Spanjaard én een gebrek aan scherpte hartelijk danken. Lang hielden de Engelsen de voorsprong echter niet vol. Douglas Santos legde de bal vanaf links perfect op het hoofd van Claudinho, die Kepa verschalkte voor de dik- en dikverdiende 1-1.

De ploeg van Thomas Tuchel was het helemaal kwijt en Zenit profiteerde daar volop van.

Malcom zette Azmoun vier minuten voor de thee kinderlijk eenvoudig voor Kepa; de spits omspeelde de doelman en tikte binnen in het lege doel. Als er een donderspeech van Tuchel was tijdens de rust, leek die te zijn aangeslagen. Chelsea voetbalde vanaf het fluitsignaal voor de tweede helft enkel op de helft van Zenit en kreeg na een uur spelen loon naar werken. Romelu Lukaku was het eindstation na een fraaie combinatie door het hart van de Russische defensie. Tot zover de storm van Chelsea. Zenit begon weer te voetballen en stuitte wéér op Kepa bij een goede kopbal van Azmoun. Met Hakim Ziyech inmiddels in de ploeg kon Chelsea alleen maar tegenhouden; de 2-3 viel dan ook compleet uit het niets. Werner ontving de bal van de ingevallen Kai Havertz en dacht de Londenaren naar de groepswinst te schieten. Magomed Ozdoyev besloot met een heerlijke volley in de vierde minuut van de extra tijd echter anders: 3-3.

Juventus - Malmö FF 1-0

Bij Juventus maakte Koni De Winter, die onlangs aan Ajax werd gelinkt, zijn debuut in de basis als rechtsback. Matthijs de Ligt bleef op de bank bij de Italianen, terwijl Malmö-coach John Dahl Tomasson een basisplaats gaf aan voormalig Ajacied Niklas Moisander. Ex-PSV'er Ola Toivonen is overigens al sinds mei afwezig bij de Zweden vanwege een zware knieblessure. Juventus begon sterk aan de wedstrijd en zag Moise Kean in de openingsfase van dichtbij net naast schieten.

De spits wist in de achttiende minuut wél raad met de volgende kans, die ontstond door een heerlijke voorzet met buitenkant voet van Federico Bernardeschi. Kean hoefde daar alleen nog zijn hoofd tegen te zetten: 1-0. Op slag van rust had Arthur die voorsprong kunnen vergroten, maar de Braziliaan schoot na een scherpe counter rakelings naast. Ook in de tweede helft waren de Italianen duidelijk overheersend. De gevaarlijkste man was opnieuw Kean, die eerst op doelman Ismael Diawara schoot en even later twee keer miste uit een rebound van dichtbij.