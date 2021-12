De jeugdinternational van AZ die al werd gelinkt aan Galatasaray en Besiktas

Een paar dagen voor de wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard fantaseert Yusuf Barasi (18) hardop. Moet hij op een gegeven moment even uit zichzelf gaan staan om de aandacht van trainer Pascal Jansen te trekken? “Misschien wel”, grijnst Barasi. “Nee, we gaan wel zien. Ik hoop dat ik minuten kan maken.” Die hoop kwam uiteindelijk uit, want Barasi werd vier minuten voor het einde binnen de lijnen gebracht als vervanger van Vangelis Pavlidis en maakte daarmee zijn Eredivisie-debuut. Het waren de eerste minuten in het eerste elftal van AZ sinds zijn officiële debuut, vorig seizoen in het Europa League-duel met HNK Rijeka. “Mijn debuut was een mooi moment, het voelde als een beloning. Ik was goed gestart bij Jong AZ. Ja, je hoopt daarna op meer. Het is nooit genoeg, weet je?”

Barasi kwam afgelopen weekeinde tijdens het duel met Sparta Rotterdam opnieuw als invaller binnen de lijnen en heeft daardoor voorlopig zestien minuten in de hoofdmacht van AZ gespeeld, verspreid over drie wedstrijden.

Maar Barasi is realistisch: zijn vorige seizoen was wisselvallig. Op verschillende momenten kreeg hij te maken met blessures. Omdat hij in zijn woorden fysiek nog niet sterk genoeg was. Of gewoon door botte pech. Zo moest hij het trainingskamp met de hoofdmacht van AZ tijdens de voorbereiding op dit seizoen verlaten met een blessure. “Dat was eigenlijk een beetje mijn kans om het te laten zien. Ik was best goed begonnen in de eerste dagen, maar ik raakte geblesseerd en moest daarna even herstellen”, verzucht Barasi. Maar sinds de start van het seizoen blijft hij voorlopig gevrijwaard van blessures. “Het gaat veel beter, vind ik. Als ik nu een wedstrijd speel, voel ik me na afloop oké. Vorig jaar had ik er moeite mee om een dag na de wedstrijd te trainen. Dat is nu geen probleem. Die stijgende lijn wil ik doortrekken en dan zien we wel.” Het meest tastbare bewijs van die stijgende lijn in de eerste seizoenshelft vormde wel de fraaie goal tegen Roda JC Kerkrade, drie weken geleden.

Tot dusver is Barasi dit jaar basisspeler bij Jong AZ, als spits, rechts- óf linksbuiten. “Ik ben heel doelgericht. Ik kan iemand voor het doel zetten, assists geven, doelpunten maken en acties maken. Ik ben gevaarlijk in de kleine ruimte. Ja, dat is het. Ik ben gewoon dodelijk.” Het klinkt toch nadrukkelijk als de functieomschrijving van een spits. “Ja, eigenlijk wel”, reageert Barasi. “Het liefst speel ik als spits of linksbuiten, daar kom ik het meest in mijn kracht. Soms word ik op rechts of op aanvallende middenvelder gezet. Elke goede speler moet overal kunnen spelen. Dus als ik daar word neergezet, accepteer ik het en moet ik het laten zien. Het is ook wel een voordeel dat je op meerdere posities uit de voeten kan.”

“Ik vind dat ik nog sterker kan worden, zodat ik nog beter het verschil kan maken. Ik merk wel dat rond de zeventigste of tachtigste minuut de tank soms een beetje leegraakt, terwijl de wedstrijd in die fase bepaald kan worden. Als ik dat beter kan volhouden, kan ik nog gevaarlijker worden. Ik kan in fysiek opzicht nog stappen zetten”, vervolgt Barasi, die al sinds zijn elfde in de jeugdopleiding van AZ speelt. Het is wat hij nog nodig denkt te hebben om echt de stap richting het eerste elftal te kunnen maken. Hij zat al vier keer bij de wedstrijdselectie - eveneens tijdens het Conference League-duel met Randers en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam, waarin hij als invaller twaalf minuten meedeed - maar trainde in de afgelopen anderhalf jaar ook geregeld mee met de hoofdmacht. “Als ik fysiek goed in orde was, zou ik vaker meetrainen. Gewoon, vast. Ik ben nu aan het opbouwen en ze zijn volgens mij aan het kijken of ik vaker met het eerste kan trainen of spelen. Dan moet ik mezelf daar laten zien.”

Ervaart hij de stap van Jong AZ naar het eerste elftal als groot? “Ik zou het echt niet weten, eigenlijk”, antwoordt Barasi. “Je hebt betere spelers om je heen, die het spel beter begrijpen. Misschien maakt dat juist wel wat gemakkelijker. Aan de andere kant wordt er natuurlijk wel meer van je gevraagd. Ik heb daar niet echt moeite mee. Natuurlijk is het zwaarder, maar daar moet je even aan wennen. Voetballend kan ik wel mee, vind ik. Ik ben wel echt klaar voor een echte kans bij het eerste. Het kan ook, denk ik.” Die kans heeft Barasi afgedwongen in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij inmiddels al 36 wedstrijden (24 basisplaatsen, 10 doelpunten, 4 assists) in speelde. “Er is een groot verschil tussen de Keuken Kampioen Divisie en jeugdvoetbal. Het is mannelijker, dus dat is goed voor je ontwikkeling. Ik speel nu een rol bij Jong AZ, ik moet proberen belangrijk te zijn voor het team en mijn kwaliteiten te laten zien.”

Barasi - die op de foto een duel uitvecht met Liam van Gelderen van Jong Ajax - pendelde vorig seizoen tussen de bank en de basis bij Jong AZ, maar staat in deze jaargang over het algemeen altijd aan de aftrap. Dit seizoen was hij in vijftien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en een assist.

In dat opzicht vormen ook de interlands met Jong Turkije waardevolle ervaringen in de ontwikkeling van Barasi. De geboren Alkmaarder speelde voor de Onder 15, Onder 16 en Onder 17 van Oranje, maar maakte ruim een jaar geleden de switch naar Turkije. “Toen Turkije kwam, was de keuze vrij makkelijk. Ik heb ook naar het perspectief gekeken. En dan bedoel ik zo snel mogelijk bij de A-ploeg komen. Ik denk dat dit makkelijker en sneller kan bij Turkije dan bij Oranje. Het is ook mijn vaderland, het is altijd mooi om voor Turkije te spelen, echt een hele eer.” Inmiddels heeft hij vijf interlands voor Jong Turkije achter zijn naam staan. “Het was in het begin wel moeilijk, ik moest wennen. Nu voel ik me echt thuis, ik kan het met iedereen goed vinden.”

“Je hebt spelers van Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas, gewoon jongens die bij die topclubs in de basis spelen. Dat is wel mooi, met hen moet je concurreren. Daar worden wel andere dingen gevraagd. Bij AZ zijn we heel veel met tactiek bezig, maar daar leer je ook de andere kant. Duelleren, veel lopen: het fysieke gedeelte. De stijl van voetballen is anders, dus het maakt je veelzijdiger als speler.” Als jeugdinternational gaat zijn naam veelvuldig rond in Turkije. Niet alleen op social media (‘Turken zijn fanatiek, dat merk je daar wel’), maar ook in de media. Zo werd de naam van Barasi reeds in verband gebracht met Galatasaray en Besiktas. “Ik heb het wel gehoord. Ik weet niet of het klopt, maar ik heb het ook gelezen. Het zou kunnen, ik ben er niet echt bezig. Dat zijn wel clubs waar je van droomt, toch? Het is een jongensdroom, maar ik denk er nu niet echt aan.”

Voorlopig is Barasi bij AZ in het bezit van een aflopend contract. “Ik ben niet bezig met mijn contract, ik wil lekker voetballen en minuten maken. De rest laat ik wel aan mijn zaakwaarnemer en vader over, zij zijn daar mee bezig. Soms vraag ik even hoe het gaat, maar verder bemoei ik me er niet mee. Ik moet me zoveel mogelijk laten zien in Jong AZ en misschien krijg ik dan uiteindelijk stiekem steeds meer minuten in het eerste. Als je je ding doet, kan niemand om je heen”, klinkt het vastberaden. Achter Pavlidis herbergt de selectie van AZ eigenlijk geen tweede spits, daar Jelle Duin onlangs geopereerd werd en langdurig uit de roulatie is. Barasi besluit met een glimlach: “Misschien dat ik wel daarom bij het eerste betrokken word, dat kan. Ik ben realistisch: je moet klaar zijn om daar minuten te kunnen maken. Ik denk dat ik nu op de goede weg ben.”

