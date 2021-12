Van der Vaart: ‘Ik denk dat wij een gouden speler in handen hebben’

Woensdag, 8 december 2021 om 19:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:14

Rafael van der Vaart is zeer gecharmeerd van Arnaut Danjuma. Na een droomstart bij zijn nieuwe club Villarreal is de 24-jarige linksbuiten de afgelopen wedstrijden iets minder productief, maar Van der Vaart wil niet spreken van een vormdip. De analist vergelijkt Danjuma zelfs met oud-collega Arjen Robben, daar er altijd dreiging van de Oranje-international uitgaat.

Danjuma begon sinds zijn komst van Bournemouth voor 23,5 miljoen euro direct met scoren voor zijn nieuwe club: na acht officiële duels stond de teller al op vijf goals. Na het gewonnen Champions League-duel met BSC Young Boys (2-0) van 3 november, waarin de geboren Nigeriaan nog het net wist te vinden, stokte de productie echter bij zeven. Van der Vaart wil het echter geen ‘wegzakken’ noemen. “Wat is wegzakken?”, stelt de oud-international hardop.

“Ook bij het Nederlands elftal speelt hij niet altijd geweldig”, vervolgt Van der Vaart. “Maar er gebeurt altijd wat, hij heeft zoveel dreiging.” De analist mist daarentegen wel een killerinstinct bij Danjuma. “Dat is wat hij mist, het scorend vermogen. De kansen die hij soms mist zou Cristiano Ronaldo nooit missen. Nu wil ik hem niet met Ronaldo vergelijken, maar het is wel het verschil met een echte topaanvaller worden of je hele leven bij Villarreal blijven.” Danjuma staat bij Villarreal overigens op 7 goals en 3 assists in 17 officiële duels. Vorig seizoen was hij bij Bournemouth goed voor liefst 17 goals en 8 assists in 37 officiële optredens.

Tot slot vergelijkt Van der Vaart Danjuma met voormalig Oranje-collega Robben. “Ik denk dat wij een gouden speler in handen hebben. Die iets kan beslissen, zoals Robben. Als je hem de bal gaf, dan wist je: er gebeurt iets. Dat heeft Danjuma ook. Als hij de bal krijgt ga je toch op het puntje van je stoel zitten.” Danjuma speelt woensdagavond met zijn club Villarreal uit bij Atalanta voor een ticket voor de knock-outfase van de Champions League. De Spanjaarden staan met zeven punten uit vijf duels vooralsnog één punt boven Atalanta; Manchester United plaatste zich eerder al als groepshoofd.