V/d Vaart raadt transfer naar Ajax af: ‘Alleen maar omdat Haller even weg is...’

Woensdag, 8 december 2021 om 18:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Rafael van der Vaart raadt het Steven Bergwijn af om naar Ajax te gaan. De analist van Ziggo Sport denkt dat de 24-jarige vleugelspits ook in Amsterdam geen enorme rol van betekenis zal gaan spelen, en daarom beter bij Tottenham Hotspur kan blijven. "Vanuit het perspectief van Ajax snap ik het wel, maar Bergwijn zijnde zou ik het niet doen", aldus Van der Vaart.

Het zal voor Bergwijn lastig worden om een basisplaats te krijgen bij Ajax, weet Van der Vaart. "Je kunt een speler nooit de garantie geven dat hij gaat spelen, maar als je Bergwijn van Tottenham naar Ajax haalt dan moet hij wel spelen", vindt de oud-middenvelder. "De volgende vraag is dan alleen waar hij gaat spelen. Je hebt Dusan Tadic op zijn positie en op rechts heb je Antony en Berghuis, dus dan halen ze Bergwijn alleen omdat Sébastien Haller een maandje naar de Afrika Cup gaat. Ik denk dat Bergwijn dat niet moet willen."

Dat Bergwijn bij Tottenham nauwelijks aan spelen toekomt, vindt Van der Vaart zonde. "Hij is een heerlijke speler. Ik vind het prettig om naar hem te kijken. Hij heeft een geweldige uitstraling. De laatste keer heeft hij het bij het Nederlands elftal ook geweldig gedaan", doelt Van der Vaart op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0 winst), waarin Bergwijn met een doelpunt en assist beslissend was.

Bergwijn werd geboren in Amsterdam en speelde vijf jaar lang in de jeugd bij Ajax. Op dertienjarige leeftijd trok hij naar PSV, waar hij uiteindelijk het betaald voetbal haalde. Van der Vaart denkt dat het verleden van Bergwijn kan meespelen in zijn uiteindelijke besluit. "Misschien is het voor hem wel een gevoel: de cirkel is rond, weer terug bij Ajax."