‘AC Milan denkt aan Nederlandse aankoop na zware blessure voor Kjaer’

Woensdag, 8 december 2021 om 18:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Sven Botman staat opnieuw in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan, zo meldt Sky Italia. De 21-jarige centrumverdediger van Lille OSC wordt al langer gelinkt aan de Italiaanse topclub, maar de zware blessure van Simon Kjaer kan die belangstelling in een stroomversnelling brengen. Topprioriteit voor technisch directeur Paolo Maldini is om in januari een vervanger aan te trekken voor de centrumverdediger.

Milan verloor dinsdag van Liverpool (1-2) en is daardoor uitgeschakeld in de Champions League. Omdat ook een vervolg in de Europa League er niet in zat, richten i Rossoneri zich nu volledig op de competitie. In de Serie A doet Milan als koploper volop mee om het eerste kampioenschap in elf jaar. Om die leidende rol vast te houden, verwacht de clubleiding dat een vervanger voor Kjaer noodzakelijk is. De leider van de Milanese defensie liep op 1 december een zware kruisbandblessure op en is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Daardoor kampt Milan met een acuut probleem in de achterhoede. Maldini heeft een verzoek ingediend om transferbudget vrij te maken voor een nieuwe centrumverdediger. Als de clublegende groen licht krijgt voor een grote investering, dan staat Botman volgens Sky Italia bovenaan het verlanglijstje. Afgelopen maandag meldde The Athletic nog dat ook Newcastle United in januari werk wil maken van de komst van Botman. Het Engelse sportmedium verwacht dat er liefst 47 miljoen euro voor nodig is om Botman weg te kapen bij Lille.

Als Maldini onvoldoende budget weet los te peuteren, zal de technisch directeur van AC Milan zich richten op een goedkopere versterking. Maldini is groot liefhebber van Andreas Christensen, maar Chelsea rekent er volgens Fabrizio Romano op dat de landgenoot van Kjaer zijn aflopende contract alsnog zal verlengen. Malang Sarr, die bij Chelsea overbodig is, geldt als alternatief, net als Nikola Milenkovic van Fiorentina. De twee laatstgenoemde spelers beschikken wel over doorlopende contracten bij hun club.