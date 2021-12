NEC kan dankzij uitgave van meer dan 500.000 euro snel terug naar Goffert

NEC verwacht op 15 januari in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo weer publiek te kunnen ontvangen in het Goffertstadion. De Nijmegenaren nemen momenteel maatregelen om de tribunes van het stadion te verstevigen. Uit onderzoek is namelijk vast komen te staan dat alle tribune-onderdelen dezelfde tekortkoming hebben als de tribune die op 17 oktober instortte tijdens NEC - Vitesse.

Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV naar het incident in de Gelderse derby. Na die wedstrijd stortte een tribune in onder het gewicht van hossende Vitesse-supporters, die op elkaar gepakt in het uitvak stonden. Eerder bleek al dat er een fout is gemaakt in de berekening van de wapening van het bewuste tribune-onderdeel, waardoor dit deel van het stadion het kon begeven. Uit vervolgonderzoek bleek dat alle tribunes van het stadion deze tekortkoming hebben.

NEC is per direct gestart met herstelmaatregelen. Algemeen directeur Wilco van Schaik legt uit dat de tribune-onderdelen de komende periode worden versterkt met stalen strips, waarna die weer volledig veilig zijn. Om het stadion al over een maand weer te kunnen openen, worden tijdelijk PAL-torens (een soort steigers) aangebracht. Die kunnen weer weggehaald worden zodra een tribune-onderdeel is voorzien van stalen strips.

"Het was een pittige beslissing, omdat dit voor ons in eerste instantie een opdracht is van meer dan een half miljoen euro", zo legt Van Schaik uit in een videoboodschap. "Daarmee zijn de kosten nog niet klaar, want de komende maanden moeten we ook PAL-torens blijven huren. Steeds worden dat er minder, maar dat zijn kosten die we meenemen. We denken dus dat er nog een aantal ton bij komt. Maar in vergelijking met alternatieven, zoals spelen op een andere locatie, was dit het beste wat we kunnen doen."