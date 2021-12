Dembélé krijgt eerste basisplaats; Bayern begint op volle oorlogssterkte

Woensdag, 8 december 2021 om 19:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:02

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor het laatste duel in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München. Ousmane Dembélé staat voor het eerst dit seizoen in de basis bij Barça, dat ook Frenkie de Jong terug in de startopstelling heeft. Bayern is al verzekerd van de koppositie, maar toch kiest Julian Nagelsmann voor grote namen als Robert Lewandowski, Leroy Sané en Thomas Müller. Het duel in de Allianz Arena begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ovidiu Hategan.

Dembélé kwam begin november terug van een slepende knieblessure, die hem vanaf het EK aan de kant had gehouden. In zijn eerste invalbeurt liep de Fransman een hamstringblessure op, die hem opnieuw twee wedstrijden aan de zijlijn hield. De laatste drie wedstrijden viel Dembélé steeds ongeveer een half uur in. Voor de cruciale kraker tegen Bayern wordt de rechtsbuiten dus fit genoeg geacht om te starten. Ook Jordi Alba, die met lichte klachten naar Duitsland afreisde, start in de basis.

Dat geldt dus ook voor Frenkie de Jong, die tegen Real Betis (0-1 verlies) werd gespaard en slechts een half uur speelde. Xavi kiest voor een vijfmansdefensie met daarin Sergiño Dest als rechtsback. Gerard Piqué, Ronald Araújo en Clément Lenglet zijn de centrumverdedigers. Op het middenveld krijgt Gavi de voorkeur boven Nico González, terwijl ook Busquets en Frenkie de Jong in die linie staan opgesteld. Dembélé speelt voorin met Memphis Depay om zich heen.

Het elftal van Bayern is slechts op twee plekken gewijzigd in vergelijking met de topper tegen Borussia Dortmund (2-3 winst) van afgelopen zaterdag: Lucas Hernández en Leon Goretzka krijgen rust en worden vervangen door Niklas Süle en Jamal Musiala. Lucas zit overigens wel op de bank voor een eventuele invalbeurt. Bayern begint dus met de gekende voorhoede bestaande uit Lewandowski als spits en Sané en Kingsley Coman als vleugelaanvallers.

Barcelona heeft een zege nodig om het in eigen hand te houden. In alle andere gevallen zijn de Catalanen afhankelijk van het resultaat bij Benfica - Dynamo Kiev. De Portugezen staan derde in Groep E en hebben twee punten minder dan de ploeg van Xavi. Waar Bayern bezig is aan een foutloze Champions League-campagne met vijf zeges uit vijf duels, dreigt Barcelona voor het eerst in 21 jaar de groepsfase niet te overleven. Als Barcelona verliest of gelijkspeelt op bezoek bij de Duitse recordkampioen en Benfica in de andere poulewedstrijd wint van het al uitgespeelde Kiev, is het klaar in het hoogste Europese clubtoernooi en rest de Europa League.

De laatste keer dat Barcelona niet wist door te stoten tot de achtste finales van de Champions League was in 2000/01, toen een derde plek werd behaald. In het seizoen 2003/04 wist de club zich niet te kwalificeren voor het miljardenbal. President Joan Laporta nam in aanloop naar het duel van Bayern uitgebreid de tijd om de aanwezige Spaanse pers toe te spreken in Zuid-Duitsland. "Barcelona is een club met een geweldige staat van dienst in de Champions League", doelde Laporta in gesprek met Mundo Deportivo op de vijf titels in de clubgeschiedenis. "We willen ons kwalificeren. We weten dat er de wil is van iedereen binnen de club. Dit zijn de wedstrijden waarin je de trots moet laten zien om voor deze club te mogen spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Barça vandaag trots en waardigheid zal tonen. Er gelden nu geen excuses."

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Tolisso, Müller, Musiala; Sané, Lewandowski, Coman

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo, Lenglet, Alba; Gavi, Busquets, F. de Jong; Dembélé, Depay