Tottenham Hotspur getroffen door corona-uitbraak: acht spelers positief

Woensdag, 8 december 2021 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Tottenham Hotspur is getroffen door een corona-uitbraak, zo heeft Antonio Conte woensdagmiddag laten weten tijdens de afsluitende persconferentie. Volgens de Italiaanse oefenmeester zijn acht spelers positief getest op het coronavirus. Ook zouden vijf leden van de technische staf positief getest zijn. Tottenham speelt donderdagavond de cruciale Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennais.

Conte gaf aan dat de club momenteel in afwachting is van de exacte ernst van de situatie. "Het probleem is dat we elke dag mensen hebben met Covid", aldus Conte. "Mensen die gisteren niet positief waren en vandaag wel. We zijn continu met elkaar in contact. Het moge duidelijk zijn dat dit een serieus probleem is. Iedereen is een beetje bang. Mensen hebben gezinnen. Waarom zouden we het risico nemen? Dat is de vraag. Wie is er morgen aan de beurt? Ik? Ik weet het niet. Beter ik dan een speler, zeker, maar ik denk dat het voor niemand goed is."

Tottenham speelt donderdagavond in eigen huis tegen Stade Rennais voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De regelementen van de UEFA schrijven voor dat een team met ten minste dertien fitte spelers en een geregistreerde keeper aan de wedstrijd moet beginnen. Onlangs werd een wedstrijd van Belenenses tegen Benfica om die reden gestaakt. De thuisploeg begon vanwege een corona-uitbraak met negen spelers, maar zag het duel gestaakt worden toen het nog maar zes spelers op het veld had staan. In de Premier League geldt een minimum aantal spelers van veertien.

Het is niet bekend welke spelers van Tottenham besmet zijn geraakt. De groep zal in ieder geval in verplichte thuisisolatie moeten. "Dit maakt ons zeker van streek, omdat ik hier ben om te praten over voetbal, mijn spelers en de sfeer die ik morgen wil zien", vervolgt Conte. "In plaats daarvan hebben we het over de mensen die Covid hebben." Conte kon niet bevestigen of het de Omikronvariant was, maar benadrukte wel dat hij is gevaccineerd. "Ik denk dat iedereen zijn eigen beslissing moet maken. De vraag welke mensen wel en niet zijn gevaccineerd schuif ik graag door naar mensen van de medische afdeling."

Tottenham en Vitesse strijden samen voor een plek in de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van Conte neemt het in eigen huis op tegen het al geplaatste Stade Rennais, terwijl Vitesse, dat net als The Spurs op zeven punten staat uit vijf duels, thuis tegen Mura speelt. Het doelsaldo is in het voordeel van Tottenham (+3 tegenover +1). Conte heeft nog geen idee of hij donderdagavond in actie kan komen met zijn ploeg. "Ik had maar elf spelers beschikbaar voor de wedstrijd en aan het einde van de training is iemand die in de basiself zou starten positief getest. Dat is een eng idee."