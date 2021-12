Henk de Jong voorlopig aan de kant door cyste in het hoofd

Woensdag, 8 december 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:46

SC Cambuur zal het voorlopig moeten stellen zonder Henk de Jong. De hoofdtrainer ontbrak afgelopen weekend bij het thuisduel met Vitesse (1-6 verlies) al met gezondheidsklachten en zal naar verwachting langere tijd uit de roulatie zijn vanwege een cyste in het hoofd. De Jong wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan, zo meldt de club uit Friesland woensdag via de officiële kanalen.

De Jong kampt met een cyste, een blaasje waar meestal vocht inzit. "Het is natuurlijk heel vervelend om niet bij het team en op de club te kunnen zijn, maar gezondheid gaat boven alles", laat De Jong in een reactie op de website van de club weten. "We zijn optimistisch gestemd en ik voel me voor de rest ook prima. We gaan nu bekijken hoe we de cyste in mijn hoofd het best kunnen behandelen en we gaan er vanuit dat alles goed gaat komen. Tot die tijd heb ik alle vertrouwen in de spelers en technische staf om de ingezette lijn door te trekken.”

Cambuur heeft geschrokken gereageerd op het nieuws rond De Jong. "Het is enorm schrikken", aldus algemeen directeur Ard de Graaf tegen Voetbal International. "Het begon met wat klachten, dan verwacht je niet dat dit er uiteindelijk uit komt. Henk en ik werken al jaren samen, als dan ineens zijn gezondheid in het geding is, komt dat wel aan. Maar Henk is optimistisch, dat is ook zijn kracht. Hij heeft altijd energie. Normaal gebruikt hij die energie om het voor iedereen goed proberen te doen, de komende periode moet het juist helemaal om hemzelf draaien. Als club gaan wij er alles aan doen om hem daarbij te helpen."

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Cambuur wordt getroffen door gezondheidsproblemen. Eerder dit seizoen werd technisch directeur Foeke Booy getroffen door een herseninfarct. Booy werd daarop overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij weken aan zijn herstel diende te werken. Pascal Bosschaart, Martijn Barto en Peter van der Vlag nemen voorlopig de honneurs waar van De Jong. "Voor nu is dat goed geregeld", aldus De Graaf. "Over de langere termijn is nog geen zinnig woord te zeggen. Wat dat betreft moeten we afwachten hoe het met Henk verder gaat en wat de verdere onderzoeken uitwijzen."