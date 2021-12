Frank de Boer: ‘Hij hoort in mijn ogen bij de beste spelers van Nederland’

Donyell Malen hoort bij de beste spelers van Nederland, zo stelt Frank de Boer. De voormalig bondscoach van Oranje werkte afgelopen zomer nog met de aanvaller van Borussia Dortmund samen op het EK. De Boer achtte Malen destijds niet in staat om de negentig minuten vol te maken, maar dat deed de aanvaller dinsdagavond wel tijdens het Champions League-duel van Borussia Dortmund met Besiktas (5-0), waarin hij de openingstreffer voor zijn rekening nam.

De Boer wisselde Malen op het afgelopen EK in de verloren achtste finalewedstrijd tegen Tsjechië (0-2) al na een klein uur, iets waar achteraf veel om was te doen. “Wij weten dat Donyell een fantastische speler is en dat de koek na zestig à zeventig minuten wel op is”, zo verklaarde De Boer na afloop. De voormalig bondscoach heeft daar later niet meer met Malen over gesproken, zo vertelde hij bij RTL 7. “Je hoeft alleen maar naar zijn cijfers te kijken: dit is een van de eerste keren dat hij negentig minuten heeft gespeeld. Dat is fantastisch, want dat heeft hij nodig. Ik hoop dat hij het door kan zetten, want hij is in mijn ogen een speler met ongelooflijk veel talent.”

“Malen kan met zijn kwaliteiten heel belangrijk worden voor het Nederlands elftal”, zei De Boer. “Laten we hopen dat hij nog sterker wordt. Op een groot toernooi heb je iedereen keihard nodig en het liefst de beste spelers zo lang mogelijk. Ik vind dat hij bij de beste spelers van Nederland hoort.” Malen opende dinsdagavond in het Champions League-duel met Besiktas de score voor Borussia Dortmund. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat de aanvaller de volle negentig minuten speelde onder trainer Marco Rose.

Na een moeizame start is Malen inmiddels op stoom gekomen bij Dortmund. In vier van de laatste vijf duels van BVB was hij trefzeker, alleen in de Bundesliga-wedstrijd tegen Bayern München (2-3) van afgelopen zaterdag wist de aanvaller het net niet te vinden. Malen kwam afgelopen zomer voor zo'n dertig miljoen euro over van PSV, maar slaagde er in zijn eerste negen wedstrijden niet in om te scoren voor Borussia Dortmund. Eind september was hij in het Champions League-duel met Sporting Portugal eindelijk van de nul af.