Juninho brengt geplaagd Olympique Lyon verder in de zorgen

Woensdag, 8 december 2021 om 14:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Juninho Pernambucano vertrekt deze winter als sportief directeur bij Olympique Lyon, zo heeft hij laten weten aan Le Progres. De bestuurder had in eerste instantie zijn zinnen gezet op een vertrek aan het einde van het seizoen, maar komt daar nu op terug. Het aanstaande vertrek van Juninho is een klap in het gezicht van de fans van Lyon, daar zij juist aanstuurden op meer bevoegdheden voor de Braziliaan.

Juninho gaf onlangs in een podcast van RMC Sport aan na dit seizoen te zullen vertrekken als directeur bij Lyon. "Ik hoop dat we het seizoen op een goede manier afsluiten en daarna is het normaal gesproken voorbij", zei de voormalig middenvelder. "Ik heb altijd in mijn hoofd gehouden dat dit een avontuur voor drie jaar was. Veel mensen denken dat een sportief directeur niets doet, maar het is mentaal enorm uitdagend." De woorden van Juninho kwamen als een verrassing voor enkele clubbestuurders, waaronder voorzitter Jean-Michel Aulas, die niet op de hoogte was van de gemoedstoestand van de sportdirecteur.

Peter Bosz wilde woensdag tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Rangers niet ingaan op het nieuws rond Juninho. "Naar mijn mening is er nog niets officieels aan het vertrek van Juninho", aldus de Nederlander. "De club heeft nog geen persbericht naar buiten gebracht, dus er is nog geen nieuws. Ik concentreer me op de wedstrijd van morgen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de huidige situatie, net als ik. Voor het vertrouwen is het nooit goed als je een wedstrijd verliest, maar de focus moet nu liggen op het winnen van de wedstrijd tegen Rangers."

Sinds de uitspraken van Juninho heeft Lyon klap op klap te verwerken gekregen. Zo werd de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille gestaakt nadat een supporter een voorwerp naar het hoofd van Dimitri Payet gooide, wist te ploeg van Bosz niet te winnen van laagvliegers Stade Reims (1-2) en Girondins Bordeaux (2-2) en boeken verschillende spelers onvoldoende progressie, waaronder smaakmaker Lucas Paquetá. In de Europa League gaat het wel voortvarend. Bosz wist met zijn elftal de eerste vijf groepsduels te winnen en is al zeker van deelname aan de knock-outfase.

Het vertrek van Juninho is een tegenvaller voor de fans van Lyon, die er de afgelopen tijd op aandrongen om hem meer bevoegdheden te geven om invloed uit te kunnen oefenen op het aankoopbeleid. De club heeft al aangegeven bezig te zijn met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Juninho zelf sluit niet uit dat hij in de toekomst als trainer langs de lijn staat. "Als de mogelijkheid er is, wil ik het wel proberen. Ik zou het liever proberen en niet slagen, dan over tien jaar mezelf afvragen waarom ik het niet heb gedaan. Ik ben niet bang om het te proberen." Lyon staat in de Ligue 1 op een teleurstellende twaalfde plek.