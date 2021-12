‘Na Hans Kraay moet opnieuw vaste tafelgast Veronica Inside vrezen’

Woensdag, 8 december 2021 om 11:35 • Laatste update: 12:18

De kans is groot dat Jan Boskamp niet terugkeert als tafelgast bij de mannen van Veronica Inside. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stoppen vanaf januari met het voetbalpraatprogramma om van maandag tot en met vrijdag een dagelijks talkshow op SBS 6 te maken. Daarin lijkt echter geen rol weggelegd voor Boskamp, zo wist Rick Romijn woensdagochtend te onthullen. Volgens de sidekick van Genee bij het radioprogramma De Veronica Inside Ochtendshow is Boskamp 'afgeserveerd'.

Voor de nieuwe dagelijkse show zijn al de nodige vaste tafelgasten vastgelegd, waaronder Özcan Akyol, Leonie ter Braak en de broer van Peter R. De Vries. Romijn onthult dat er daardoor voor Boskamp geen plek meer is. "Dat heb ik gehoord”, zegt Romijn, sidekick van Wilfred Genee op Radio Veronica. "Mag Jan Boskamp blijven? Want ik hoorde namelijk dat Jan afgeserveerd is", zegt hij nogmaals tegen Genee, die duidelijk geen rekening had gehouden met de woorden van zijn collega. "Nou, jeetje zeg, hé.." Romijn: "Dat zou ontzettend stom zijn namelijk."

"Ja, ik ben het helemaal met je eens, maar ik vind het niet zo handig om op dit moment over Jan Boskamp te praten", haakt Genee zichtbaar verrast in op het onderwerp. "Dat is gewoon even niet zo handig op dit moment met privézaken enzovoorts. Zullen we dat even niet doen? Dan hebben we het er een andere keer over." Boskamp gold jarenlang als vaste tafelgast bij de mannen van Veronica Inside, maar moest onlangs verstek laten gaan vanwege trieste privéomstandigheden. Voorafgaand aan de uitzending van 12 november zei Derksen daar het volgende over: "Jan heeft te maken met dramatische familieomstandigheden. We treden niet in detail, maar dat wens je niemand toe."

Genee ontkent dat er nieuwe vaste tafelgasten worden vastgelegd. "Er wordt niemand echt vastgelegd", vertelt de presentator. "Er gaan in januari gewoon een aantal mensen zitten en dan gaan we kijken of het klikt of niet. Er zitten best verrassende namen tussen. Ik zou Paul de Leeuw ook een heel goede vinden en dat sluit ik ook niet uit." Eind november maakte Derksen al bekend dat ook Hans Kraay junior niet terugkeert bij het programma. “We hebben volgend jaar een programma dat voor vijftig procent uit voetbal en vijftig procent uit andere onderwerpen bestaat. Met jou, René en mij aan tafel is die vijftig procent voetbal wel bezet. Voor die andere onderwerpen moeten we een specialist naast ons hebben.”

Genee, Derksen en Van der Gijp zijn vanaf volgend kalenderjaar van maandag tot en met vrijdag te zien op SBS 6. Het programma begint om 21.30 uur en duurt een uur. Het drietal stopt aan het eind van het jaar met Veronica Inside, het praatprogramma dat elke maandag en vrijdag te zien is. Het is de bedoeling dat VI Vandaag, zoals de nieuwe talkshow gaat heten, over meer dan alleen voetbal gaat. Zo zullen er ook vaste gasten aanschuiven die geen directe connectie hebben met voetbal. De voorbije maanden werden al vaker onderwerpen aangesneden die geen verband hielden met voetbal. Zo schoven er regelmatig politiek verslaggevers aan.