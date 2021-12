Nico-Jan Hoogma haalt uit naar Bosz: ‘Dat vind ik absoluut niet kunnen’

Woensdag, 8 december 2021 om 10:59

Nico-Jan Hoogma is absoluut niet gediend van uitspraken die Peter Bosz recent deed in een interview met Voetbal International. De huidige trainer van Olympique Lyon zei daarin dat de KNVB voordat Frank de Boer werd aangesteld alleen vroeg of hij beschikbaar was. Hoogma vindt het absoluut niet kunnen dat Bosz heeft geciteerd uit een langer vertrouwelijk gesprek.

“De eerste keer toen ik werd gepolst, was ik net bij Dortmund. De tweede keer was voor de aanstelling van Frank de Boer. Toen zat ik bij Leverkusen en werd alleen gevraagd of ik beschikbaar was. Ze hadden moeten vragen: ‘Wil je bondscoach worden?’ Dan had ik ze kunnen vragen contact op te nemen met Leverkusen en misschien waren ze er dan uitgekomen”, zo gaf Bosz te kennen over de keren dat hij gepolst werd om bondscoach te worden. Hij zei nu ‘niet bezig te zijn’ met een dienstverband bij de KNVB.

“Bosz heeft geciteerd uit een langer vertrouwelijk gesprek, dat vind ik absoluut niet kunnen. En als je dat dan tóch doet, moet je het hele verhaal vertellen", zo reageert Hoogma in een interview met Voetbal International op die uitspraken van Bosz. Hij vertrekt over een halfjaar als directeur topvoetbal bij de KNVB. “Ik ga me niet op datzelfde niveau begeven. Als Peter het beter weet, dan moet hij op mijn stoel komen zitten. Die komt volgend jaar vrij.”

Hoogma stoort zich tevens aan de teneur rond de aanstelling van Louis van Gaal, die De Boer verving na het teleurstellend verlopen EK. “In sommige commentaren werd de indruk gewekt dat Eric Gudde en ik op onze knieën naar Portugal zijn gegaan. Wát een onzin. Toen ik Louis belde, waren we meteen welkom. Louis kon zich goed vinden in de plannen en na een dag of tien gaf hij zijn woord”, benadrukt Hoogma.

Het is in zijn woorden ‘onzin’ dat nu al duidelijk is dat Henk Fraser na het WK van 2022 de opvolger wordt van Van Gaal. De huidige trainer van Sparta Rotterdam werkt momenteel als assistent van Van Gaal, evenals Danny Blind. “Alsof je nu al kan zeggen wat Oranje over een jaar nodig heeft. Met Henk is afgesproken dat we deze maand met hem en Sparta gaan evalueren. Wij willen graag met hem verder, maar daar moet Sparta dan mee akkoord gaan.”