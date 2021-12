PSV heeft tweetal terug maar reist zonder Pröpper af naar San Sebastián

Woensdag, 8 december 2021 om 10:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

Roger Schmidt heeft de wedstrijdselectie van PSV bekendgemaakt voor de cruciale wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad. De Duitse oefenmeester kan donderdagavond weer beschikken over Mario Götze en Philipp Max, maar heeft onder meer Davy Pröpper in Eindhoven achter moeten laten. PSV heeft aan een gelijkspel genoeg tegen de huidige nummer vijf van LaLiga om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League.

Götze ontbrak afgelopen zaterdag in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht vanwege rugklachten, maar is voldoende hersteld om onderdeel uit te maken van de selectie. Ook Max keert terug. De vleugelverdediger speelde vanwege een positieve coronatest zijn laatste wedstrijd op 7 november. Hij zit wel bij de selectie, maar verwacht wordt dat hij niet zal starten. Mauro Júnior, die de afgelopen weken een uitstekende indruk maakte, lijkt zijn logische vervanger op de linksbackpositie.

Door de terugkeer van Götze en Max zijn Eran Zahavi, Davy Pröpper, Maxi Romero en Ryan Thomas de enige afwezigen. Ook Richard Ledezma reist mee af naar San Sebastián. Hij maakte maandag bij de beloftenpleg zijn rentree tegen De Graafschap (2-3 verlies) na een jaar blessureleed. PSV vertrekt woensdag vanaf Eindhoven Airport en traint 's avonds in Estadio Anoeta, het recent gerenoveerde stadion van Real Sociedad. Bij een gelijkspel of een zege is overwintering in de Europa League een feit, anders rest de Conference League.

Volledige wedstrijdselectie PSV: Teze, Obispo, Ramalho, Sangaré, Van Ginkel, Vinícius, Madueke, Gakpo, Müller, Gutiérrez, Drommel, Mauro Júnior, Boscagli, Bruma, Doan, Götze, Mwene, Max, Vertessen, Ledezma, Mvogo.