Begrip voor wissel tijdens Ajax - Sporting Portugal: ‘Dat was achteraf goed’

Woensdag, 8 december 2021 om 09:39 • Chris Meijer

Perr Schuurs kan er wel begrip voor opbrengen dat hij gewisseld werd tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sporting Portugal (4-2). De centrumverdediger werd na een klein uur spelen naar de kant gehaald voor Devyne Rensch, kort nadat hij mogelijk zijn tweede gele kaart had kunnen krijgen toen hij de counter van Sporting eruit haalde. Verder kijkt Schuurs tevreden terug op zijn optreden in de laatste groepswedstrijd van de Champions League.

“Het was mijn eerste overtreding, maar misschien wel een beetje dom. Ik denk dat ik hem beter voor me had kunnen houden. Bij die tweede overtreding hield ik in, dus ik denk dat het wel terecht is dat de scheidsrechter geen tweede gele kaart gaf. Het is achteraf goed dat ik daarna gewisseld werd, om het risico te voorkomen dat je geschorst wordt”, geeft Schuurs te kennen voor de camera van RTL7. Hij leverde een assist bij het derde Ajax-doelpunt van David Neres. “Ik was blij dat hij scoorde, want dan heeft mijn pass meer waarde.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegelijkertijd rekende Schuurs zichzelf de gelijkmaker van Sporting - in de eerste helft aangetekend door Nuno Santos - enigszins aan. “De rechtsbuiten gaf die bal en die viel een beetje tussen Nous (Mazraoui, red.) en mij in. Daarna tikte hij de bal een beetje gelukkig in. Bij een voorzet moet je altijd je tegenstander voelen. Maar die bal werd aangeraakt, waardoor die achter ons viel. Natuurlijk moet je soms ook zeggen dat het een goede assist was, maar uiteindelijk kijk ik toch meer naar mezelf.”

“Zes uit zes, dat is wat wilden en dat hebben we compleet gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben blij met mijn assist, maar je moet altijd kritisch zijn en kijken naar tegengoals of andere duels”, zo vat Schuurs het duel met Sporting voor hem samen. Ook Ryan Gravenberch toont zich in gesprek met Ajax TV blij met de perfecte score in de groepsfase van de Champions League. “Ik ben trots op het team dat we dit hebben bereikt, dat we achttien punten uit zes wedstrijden hebben gehaald, en dat we ons goede spel hebben laten zien in al die wedstrijden.”

“Ik had een beetje mixed feelings; vandaag ging het wel goed, ik begon ook goed aan de groepsfase, daarna ging het iets minder, nu weer beter. Wat dat betreft ben ik tevreden”, zo is Gravenberch tegelijkertijd kritisch op zijn eigen spel. “Het voelt super, we hebben geschiedenis geschreven, dat voelt altijd goed. Voelen we ons onoverwinnelijk? Dat wil ik niet zeggen, maar we staan er als team wel goed voor.”