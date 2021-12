Haller evenaart unieke Champions League-prestatie Cristiano Ronaldo

Woensdag, 8 december 2021 om 09:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:58

Ajax heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven door als eerste Nederlandse club alle zes de groepswedstrijden in de Champions League te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in eigen huis met 4-2 te sterk voor Sporting Portugal. Ook voor Sébastien Haller was er andermaal succes. De Frans Ivoriaanse spits was vanaf de stip verantwoordelijk voor de eerste treffer en voegde zich daarmee naast Cristiano Ronaldo. Voor de spits gaat de jacht op records in het nieuwe kalenderjaar verder, als Ajax zich meldt in de achtste finale. Een overzicht aan de hand van de meest spraakmakende statistieken van Opta.

Nooit eerder lukte het een Nederlandse club om alle poulewedstrijden in de Champions League in winst om te zetten. Het record stond tot dinsdagavond op naam van Louis van Gaal, die in 1995/96 met zijn elftal zestien punten behaalde. Ajax voegt zich daarmee in een rijtje met clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid en Bayern München. Ook Liverpool sloot de groepsfase voor het eerst in de clubgeschiedenis af met zes zeges. De overwinning op Sporting betekende tevens de honderdste zege van een Nederlandse club in het miljardenbal. Ajax (56 zeges), PSV (33 zeges) en Feyenoord (9 zeges) hebben het grootste aandeel in die bijzondere mijlpaal.

Ook het doelsaldo van de Amsterdammers is imposant te noemen. Ajax scoorde twintig keer en kreeg slechts vijf doelpunten om de oren. Daarmee is Ajax tot op heden de meest trefzekere ploeg van deze campagne, al komt Bayern (19 goals) woensdagavond nog in actie. Slechts acht clubs wisten in het verleden de grens van twintig goals in de groepsfase van de Champions League aan te tikken. Er zijn twee seizoenen waarin Ajax nog vaker tot scoren kwam. In 1995/96 en 2018/19 kwamen de Amsterdammers tot 22 treffers. Met minimaal nog twee duels in de achtste finales voor de boeg is het aannemelijk dat ook dat record uit de boeken gaat.

Dat de Man of the Match-award naar Steven Berghuis ging was enigszins opvallend, daar de cijfers van Antony een stuk beter waren tegen Sporting. De buitenspeler was op slag van rust verantwoordelijk voor de tweede Amsterdamse treffer en had van alle spelers op het veld de meeste schoten (6), de meeste balaanrakingen in de zestien van Sporting (7), de meest succesvolle dribbels (2) en de hoogste passnauwkeurigheid (97 procent). De Braziliaan is bezig aan een uitstekende Champions League-campagne, al sloot Ten Hag in aanloop naar het duel met Sporting uit dat hij in de winter vertrekt.

Iemand die ook niet vertrekt deze winter is Haller. De spits schoot tegen Sporting zijn tiende goal van deze campagne binnen en gaat nu alleen aan de leiding in deze campagne. Robert Lewandowski, die op negen treffers staat, komt woensdag in actie tegen Barcelona. Haller is daarmee nog niet in de buurt van het record van Jari Litmanen als meest trefzekere speler van een Nederlandse club (20 goals), maar is nu samen met Cristiano Ronaldo wel de eerste speler ooit die in alles zes groepswedstrijden weet te scoren. De Portugees deed dat in het seizoen 2017/18 namens Real Madrid.

Haller mag zich tevens de speler noemen die het minst aantal wedstrijden nodig had om tot tien treffers te komen in de Champions League. Nooit slaagde een speler erin om sneller tot zijn eerste tien doelpunten te komen in het miljardenbal (6 duels) dan de aanvalsleider van Ajax. Het record van meeste doelpunten namens een Nederlandse club in één Europees seizoen deelt Haller nu met Sören Lerby. De Deen was in 1979/80 eveneens tien keer trefzeker, in de Europa Cup.