Ajax maakt met zelfspot contractverlenging van Overmars bekend

Woensdag, 8 december 2021 om 08:32 • Chris Meijer • Laatste update: 08:49

Ajax heeft de contractverlenging van Marc Overmars nu ook officieel bekendgemaakt. Er lekte dinsdagavond al een video uit, waardoor duidelijk werd dat de directeur voetbalzaken zijn verbintenis tot medio 2026 zou gaan verlengen. “Some movies are worth watching twice”, schrijft Ajax bij de video die op social media al veelvuldig gedeeld werd.

“Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin en haal veel voldoening uit mijn werk. De samenwerking met mijn collega-directieleden is erg goed, net als met de mensen op de Toekomst met wie ik samenwerk op het gebied van scouting, jeugd, transfers en dergelijke. Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door”, zegt Overmars op de website van Ajax. Overmars bekleedt sinds 2013 de functie van technisch eindverantwoordelijke in Amsterdam en had nog een contract tot medio 2024.

Some movies are worth watching twice ?? pic.twitter.com/4Nmb22A2Fg — AFC Ajax (@AFCAjax) December 8, 2021

Newcastle United was nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Overmars en dat leidde volgens De Telegraaf tot ‘blinde paniek’ bij de raad van commissarissen. Men zou Overmars hebben ‘gesmeekt’ om aan te blijven en was daarom bereid om ‘een groot deel van zijn (financiële) wensen’ in te willigen. Overmars verdiende bij Ajax een totaal bruto jaarsalaris van 696.000 euro, in de woorden van De Telegraaf ‘meer dan een ministersalaris maar een fractie van het salaris van wat een technisch eindverantwoordelijke kan krijgen in het buitenland'.

“De raad van commissarissen is erg blij met Marc Overmars als directeur voetbalzaken”, zegt president-commissaris Leen Meijaard namens de raad van commissarissen. “De prestaties van de onder zijn verantwoordelijkheid samengestelde A-selectie springen natuurlijk het meest in het oog. Het team speelt onder leiding van de door Marc aangestelde Erik ten Hag attractief en is succesvol, zowel nationaal als internationaal. Maar wij zien ook de goede ontwikkeling bij andere voetbaltechnische zaken. Met Marc in het directieteam denken wij dat de stijgende lijn die onze ambitieuze club enkele jaren geleden heeft ingezet, verder doorgetrokken kan worden.”

Het is nu wachten op de zogenaamde bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, waarop Overmars officieel kan worden herbenoemd als directeur voetbalzaken voor de nieuwe periode. Zodra die formaliteit is afgerond, kan Overmars zijn handtekening zetten onder een nieuw, tot medio 2026 lopende verbintenis.