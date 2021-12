Verdeeldheid bij ESPN over ‘mooie zet’ van Ten Hag: ‘Hij verdient meer dan dit’

Woensdag, 8 december 2021 om 08:03

Kees Luijckx vindt dat Erik ten Hag ‘kwetsbaarheid’ heeft getoond door Nicolás Tagliafico tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Sporting Portugal (4-2 zege) als aanvoerder in het veld te brengen. De Argentijnse vleugelverdediger liet zich afgelopen week kritisch uit, door te stellen dat Ten Hag meer met zijn wisselspelers moet praten. Marciano Vink stelt in het programma Voetbalpraat van ESPN echter dat Tagliafico in zijn ogen meer dan een invalbeurt had verdiend.

“Ik had gehoopt dat Tagliafico zou spelen”, zo begint Luijckx in het praatprogramma. “Van tevoren zou ik zeggen dat Ten Hag hem een hak wilde zetten en niet opstelde, omdat hij iets heeft gezegd over het feit dat hij meer met wissels moet gaan praten. Daar hadden we het een beetje over. Maar uiteindelijk brengt Ten Hag hem in de rust als aanvoerder in het veld. Ja, dat vind ik een hele mooie zet van de trainer. Hij geeft daarmee een signaal af aan de groep, van: je mag best wat zeggen, ik neem het je niet kwalijk. Ik vind dat heel sterk. Je zou het ook als een truc kunnen zien, maar zo heb ik het niet geïnterpreteerd.”

“Het was een tactische zet, door met Blind wat meer op het middenveld te gaan voetballen. Met Tagliafico en Mazraoui doe je dat toch minder, dus tactisch is het te verklaren. Uiteindelijk komt Tagliafico in de rust er alsnog in en dan meteen als aanvoerder. Ik vind dat getuigen van een sterke persoonlijkheid van de trainer”, gaat de afgelopen zomer als profvoetballer gestopte Luijckx verder over het besluit om Tagliafico buiten de basiself te houden. Tagliafico kwam in de rust als vervanger van Daley Blind binnen de lijnen en nam direct de aanvoerdersband over.

“Als je hem in de etalage wil zetten om hem een transfer te laten maken, dan had ik het mooi gevonden om hem te laten beginnen in deze wedstrijd”, stelt Vink. “Uiteindelijk komt hij in de rust erin. Kees vond het mooi dat hij de aanvoerdersband kreeg. Ik vind het... Tja, ik heb zoiets van: zet hem vanaf het begin erin zonder aanvoerdersband. Maar dat is mijn verdorven geest. Ik denk dat Tagliafico heel loyaal is en ik denk dat hij meer verdient dan dit.”

“Als je dat interview hoort, hoor je een heel verstandige speler. Een teamspeler, die heel goed weet dat hij niet zoveel te zeggen heeft als Ajax zo goed draait. Je moet er ook de pest in hebben, maar hij brandt Ten Hag of zijn medespelers niet af. Heel keurig. Alleen Ten Hag brengt hem in de rust wel in het veld en ik vind dat hij daarmee kwetsbaarheid toont”, zegt Luijckx. Daar is Vink het mee eens: “Je hebt genoeg trainers die aan zo’n interview best wel een hoop irritatie kunnen overhouden. Ten Hag heeft het fantastisch opgelost, door daar open over te praten.”