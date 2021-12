Valentijn Driessen wil polonaise rond Ajax om één reden ‘enigszins verstoren’

Woensdag, 8 december 2021 om 07:11

Valentijn Driessen is na de foutloze groepsfase van Ajax in de Champions League lovend over Sébastien Haller en trainer Erik ten Hag. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het begrijpelijk dat iedereen in de polonaise achter de Amsterdammers aanloopt, maar wil dat tegelijkertijd ‘enigszins verstoren’. Driessen waarschuwt in zijn column in De Telegraaf dat Ajax niet bepaald in de groep des doods zat.

Driessen constateert dat Ajax ‘Europees applaus’ oogstte met ‘aanvallend, dominant voetbal’. “Ten Hag verdient hiervoor alle credits. Onderweg durfde hij het zelfs aan om Davy Klaassen te passeren voor meer offensief voetbal in de persoon van Steven Berghuis. De thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund was één van de beste Europese duels deze eeuw”, aldus Driessen. Ook Haller - in de groepsfase van de Champions League goed voor tien doelpunten - kan op positieve woorden rekenen.

De journalist erkent dat hij Haller eerder bekritiseerde, omdat hij ‘te weinig snelheid, te weinig technische bagage, te weinig meevoetballend- en combinatievermogen’ voor het niveau van het miljardenbal zou hebben en ‘ondanks zijn lengte evenmin een geweldenaar in de lucht’ is. “De intikkertjes zijn voor de buitenwacht simpel, voor de binnenwacht staat Haller niet toevallig vaak op de juiste plaats”, benadrukt Driessen. Toch wil hij de polonaise ‘enigszins verstoren’.

“Ajax zat niet bepaald in de poule des doods”, zo plaatst Driessen een kritische noot. “Had de mazzel dat Sporting Portugal in de ontmoeting in Lissabon z’n twee beste spelers miste. Besiktas trad in Amsterdam aan met een veredeld jeugd- cq B-elftal. In Dortmund had Ajax niets te duchten van de geblesseerde Haaland en gaf arbiter Michael Oliver een onterechte rode kaart aan Mats Hummels in de 29e minuut. Ajax profiteerde optimaal van zwakheden en onvoorziene omstandigheden bij de tegenstanders en dat is ook een kwaliteit.”

Daarom begint deze Champions League voor Ajax volgens Driessen pas echt in februari 2022, wanneer wordt aangetreden in de achtste finale van het toernooi. “Dan blijkt wat deze succesvolle groepsfase waard is geweest evenals de onverwachte doelpuntenproductie van Haller. En of Ajax en Ten Hag aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen met plaatsing bij de laatste acht of zelfs bij de laatste vier zoals in 2019. Op die hoogte mag, nee, moet Ajax de lat leggen.”