Marc Overmars voelde zich ‘financieel ondergewaardeerd’ bij Ajax

Woensdag, 8 december 2021 om 06:51 • Laatste update: 06:59

De belangstelling van Newcastle United voor Marc Overmars zorgde voor ‘blinde paniek’ binnen de raad van commissarissen van Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Er lekte dinsdagavond uit dat de directeur voetbalzaken zijn contract in Amsterdam tot medio 2026 gaat verlengen. Overmars gaat na het verlengen van zijn verbintenis in ieder geval meer verdienen bij Ajax.

De raad van commissarissen vreesde dat Ajax ‘technisch zou worden onthoofd’ wanneer Overmars de oversteek naar het ambitieuze Newcastle United zou maken. Het vorige contract van Overmars bevatte een opzegtermijn van drie maanden en hij zou zelf wel oren hebben gehad naar een overstap naar Engeland. Overmars werd daarom drie dagen nadat De Telegraaf meldde dat Newcastle United concreet geïnteresseerd was - op de dag van het door Ajax met 5-0 gewonnen thuisduel met PSV - ontboden bij de raad van commissarissen.

#Ajax plaatst per abuis al filmpje over contractverlenging Marc #Overmars tot 2026 en verwijdert het weer. Directeur bevestigt aanstaande verlenging. pic.twitter.com/SuZpMLmoQB — Mike Verweij (@MikeVerweij) December 7, 2021

In dat gesprek bekende Overmars dat er contact bestond met Newcastle United en dat hij zich ‘financieel ondergewaardeerd’ voelde bij Ajax. De Telegraaf schrijft dat Overmars een vast bruto jaarsalaris van 413.000 euro verdiende, waar een jaarbonus van 250.000 euro en ‘wat vakantiegeld’ bij kwam. De krant noemt het totale bruto jaarsalaris van 696.000 euro ‘meer dan een ministersalaris’, maar een fractie van wat een technisch eindverantwoordelijke kan krijgen in het buitenland.

De raad van commissarissen ‘smeekte’ Overmars enkele dagen later in een tweede gesprek om bij Ajax te blijven en om dat te bewerkstelligen, werd besloten om ‘een groot deel van zijn (financiële) wensen’ in te willigen. Overmars besloot daardoor een meeting met Newcastle United in Londen af te zeggen en een nieuw contract bij Ajax te tekenen. Na Barcelona, Arsenal en Manchester United was Newcastle United de vierde club die naar de diensten van Overmars hengelde.