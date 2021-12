Ajax meldt zich officieel bij Tottenham Hotspur voor Steven Bergwijn

Woensdag, 8 december 2021 om 00:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:44

Ajax maakt officieel werk van de komst van Steven Bergwijn, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. Marc Overmars heeft de interesse van de Amsterdammers voor de 24-jarige vleugelspits kenbaar gemaakt bij Tottenham Hotspur.

De belangstelling van Ajax in Bergwijn hangt samen met het mogelijke vertrek van David Neres. De Braziliaan, die dinsdag tegen Sporting Portugal (4-2 winst) nog scoorde, mag zoals bekend vertrekken uit Amsterdam. Afgelopen zomer kwam een transfer niet van de grond, maar Ajax houdt er serieus rekening mee dat dat in de winterse transferperiode wél zal gebeuren.

Tottenham neemt nog acht wedstrijden de tijd om te beslissen over de nabije toekomst van Bergwijn, zo meldde The Times maandag. De gerenommeerde Britse krant verwacht dat de clubleiding tot en met 1 januari 2022 bekijkt wat de plannen van Antonio Conte met de Oranje-international zijn. Voorlopig liet de Italiaanse manager Bergwijn in zes wedstrijden in totaal slechts vijftien minuten spelen. Lucas Moura krijgt steevast de voorkeur aan de rechterkant van de aanval.

Bergwijn werd geboren in Amsterdam en speelde zes jaar lang in de jeugd van Ajax. Op dertienjarige leeftijd maakte hij de overstap naar de academie van PSV. Daar wist de buitenspeler in 2014 door te breken in het eerste elftal. In januari 2020 stapte Bergwijn over naar Tottenham Hotspur, dat een bedrag van dertig miljoen euro overmaakte aan PSV. In Londen staat Bergwijn na bijna twee kalenderjaren op 62 officiële duels, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 9 assists.