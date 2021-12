Erik ten Hag wuift kwaad bloed weg: ‘Ik hoef niet met hem te spreken’

Dinsdag, 7 december 2021 om 23:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:06

Erik ten Hag en Nicolás Tagliafico leven niet op gespannen voet, zo stelt de oefenmeester van Ajax. De 29-jarige linksback staat dit seizoen steevast reserve en zei maandag dat de trainer ‘daar wel wat vaker met hem over mag praten’. Ten Hag zegt na afloop van het duel met Sporting Portugal (4-2 winst) dat hij een belangrijke kracht ziet in Tagliafico en spreekt lovende woorden over de Argentijn.

Van Tagliafico werd verwacht dat hij in de basis zou starten tegen Sporting Portugal, maar toch verscheen Daley Blind aan het startsignaal op linksback. Bij rust kwam de international van Argentinië in het veld voor Blind en kreeg hij direct de aanvoerdersband om. Dat geeft het vertrouwen van de trainer aan, aldus Ten Hag. “Tagliafico heeft een bepaalde rol in de motivatie, de boel bij elkaar houden, in de boel op scherp zetten. Dat heeft hij vandaag ook weer uitstekend gedaan.”

Op spanning die er tussen Ten Hag en de back zou zijn, reageert de trainer dan ook ontkennend. Verslaggever Koen Weijland van RTL 7 haalt een uitspraak van Tagliafico aan, die afgelopen week tegen de NOS zei ‘dat Ten Hag wel wat meer met zijn bankzitters mocht praten’. “Nee, ik hoef niet met hem te spreken”, sneert Ten Hag. “Tenminste, niet in de zin waar jij op doelt, want wij spreken elkaar heel vaak. Dat hij de band krijgt geeft dat al aan.”

"Nico is een hele belangrijke speler voor ons. Sowieso op de training speelt hij een belangrijke rol, maar hij kan ook gewoon in de basis spelen", vervolgt Ten Hag. Tagliafico staat inclusief de minuten tegen Sporting Portugal in de Champions League dit seizoen op slechts 347 speelminuten in totaal. De Argentijn stond afgelopen zomer op de nominatie om verkocht te worden, maar een transfer bleef uit. Het contract van Tagliafico, die sinds 2018 voor Ajax speelt, loopt in de zomer van 2023 af.