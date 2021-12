Ten Hag: ‘De berichtgeving, de interpretatie bij een aantal media, was laakbaar’

Dinsdag, 7 december 2021 om 23:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:55

Erik ten Hag heeft zich geërgerd aan de recente berichtgeving over zijn toekomst. Deze week liet de trainer van Ajax in een interview met clubwatchers doorschemeren een eventuele nieuwe uitdaging 'graag aan te gaan', al is hij er 'niet naar op jacht'. "Ik vond de berichtgeving, de interpretatie bij een aantal media, laakbaar", reageert Ten Hag na de 4-2 zege op Sporting Portugal. "Alsof ik ergens anders naar uitkijk. Daar is helemaal geen sprake van."

De trainer zegt niet op welke berichtgeving hij precies doelt. Bij Studio Voetbal werden zijn woorden opgevat als een signaal dat de trainer misschien wel aan zijn laatste seizoen in Amsterdam bezig is. Er is echter nog geen reden om daarvan uit te gaan. "Maar ik hoef daar niet over na te denken, want ik lig hier nog vast. Er zijn ook geen andere plannen, er heeft zich niemand gemeld." Ten Hag zegt in het interview met Ziggo Sport 'mee te nemen' dat directeur Marc Overmars tot medio 2026 bij de club blijft. "Daar ben ik heel blij mee. Dat betekent rust in de tent. We kunnen ons werk continueren. Er komt weer een transferwindow aan, dus dan is het prettig om rust in de tent te hebben."

Het aanblijven van Overmars is nog niet officieel bevestigd door Ajax. Dinsdagavond lekte een video uit waarin het nieuws werd aangekondigd, maar een officieel bericht moet nog volgen. "De kwaliteit van het filmpje is uitstekend, maar het is nog wat voorbarig", reageerde Edwin van der Sar voor de wedstrijd tegen Sporting bij RTL 7. "Het is nog niet op onze kanalen gedeeld, maar op de een of andere manier is het naar buiten gekomen. Alles wat met Ajax te maken heeft, is interessant. Zeker over iemand met de kwaliteiten van Marc." Het aanblijven van Overmars zou goed nieuws betekenen, geeft Van der Sar wel toe. "De continuïteit is heel belangrijk binnen een club. Op het veld wil je je sterkhouders behouden en dat is door de druk van het internationale voetbal soms lastig."

Dat Erik ten Hag met andere clubs in verband wordt gebracht, is volgens Van der Sar een teken dat Ajax 'iets goed doet'. "Als er interesse is in onze spelers of trainer, dan doen we iets goed. De fans zijn er altijd, maar op een gegeven moment gaan mensen uitwaaien. Wij moeten ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn, dat de lijstjes ingevuld zijn om de juiste man of vrouw in te kunnen laten stromen", aldus de algemeen directeur, die zelf geen vertrekwens heeft. "Ik heb het echt onwijs naar mijn zin hier. Ik vind het heel gaaf om er onderdeel van te zijn. Ik heb mijn vrouw hier, mijn kinderen zijn wel een beetje uitgewaaierd. Het moment zal ooit vast wel komen, maar ik denk dat we nog niet klaar zijn bij de club. We kunnen nog groeien in Nederland, maar met name internationaal."