Ajax kent drie zware potentiële tegenstanders; Ronald de Boer heeft voorkeur

Dinsdag, 7 december 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:42

Ajax kent na dinsdagavond alvast drie van de zeven potentiële tegenstanders voor de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers wisten al dat Paris Saint-Germain tot de opties behoort en dinsdag kwamen daar Atlético Madrid en Internazionale bij. Woensdagavond worden de laatste vier mogelijke opponenten bekend. De loting is komende maandag om 12.00 uur in Nyon.

Voor Ajax stond er behalve de winstpremie van 2,8 miljoen euro en twee coëfficiëntenpunten niets meer op het spel tegen Sporting Portugal (4-2 winst). Als groepswinnaar treft de ploeg van Erik ten Hag na de winterstop een runner-up uit een andere poule. In vier groepen zijn nog verschuivingen mogelijk, maar momenteel staan Barcelona, Villarreal, Red Bull Salzburg en Juventus daar op plek twee.

Ronald de Boer weet uit welke poule de tegenstander van Ajax moet komen. "Als je de groep ziet die morgen in actie komt, met Red Bull Salzburg, Lille OSC, Sevilla en VfL Wolfsburg", aldus de analist van Ziggo Sport. "Dan zou je daaruit kunnen kiezen. Ikzelf zou Barcelona geweldig vinden. Die zijn niet in blakende vorm. Maar dat zeggen we nu; de eerste wedstrijd is pas in februari. Het is een beetje koffiedik kijken, want je bent drie maanden verder. Misschien is Ajax dan in een mindere periode. Op dit moment zou je zeggen: kom maar op, Barcelona. Maar als als je Lille, Salzburg of Wolfsburg ziet, denk ik: doe die maar."

Sébastien Haller, die zelf het openingsdoelpunt tegen Sporting uit een strafschop maakte, heeft juist geen voorkeur. "Voor mij is het een bonus", aldus de centrumspits van Ajax tegenover Ziggo Sport. "We kunnen iedereen krijgen, ik heb geen voorkeur. In de knock-outfase is iedere wedstrijd moeilijk. We moeten ons richten op onszelf en ons best doen." Ook Ten Hag hield zich op de vlakte. "Ik kijk niet eens naar lotingen, want je hebt er toch geen invloed op", aldus de coach. "Je weet dat je een nummer twee krijgt. We zien wel wat er op ons pad komt. We willen de top uitdagen en de top ergeren. Je weet dat je een heel zware tegenstander krijgt. Als je een kans wilt maken om door te gaan, moet je twee keer heel erg goed zijn. Maar welke tegenstander er ook uit komt, het is niet onmogelijk."

Ploegen verzekerd van plek twee:

Paris Saint-Germain

Sporting Portugal (kan Ajax niet loten)

Atlético Madrid

Internazionale

Overige ploegen die momenteel op plek twee staan:

Barcelona (kan overgenomen worden door Benfica)

Villarreal (kan overgenomen worden door Atalanta)

Red Bull Salzburg (kan overgenomen worden door Lille/Sevilla/Wolfsburg)

Juventus (vecht nog met Chelsea om plek één)

Stand in Groep E:

1. Bayern München - 15 punten

2. Barcelona - 7 punten (slechter onderling resultaat met Benfica)

3. Benfica - 5 punten

4. Dynamo Kiev - 1 punt

Stand in Groep F:

1. Manchester United - 10 punten

2. Villarreal - 7 punten

3. Atalanta - 6 punten

4. Young Boys - 4 punten

Stand in Groep G:

1. Lille OSC - 8 punten

2. Red Bull Salzburg - 7 punten

3. Sevilla - 6 punten

4. VfL Wolfsburg - 5 punten

Stand in Groep H:

1. Chelsea - 12 punten

2. Juventus - 12 punten

3. Zenit Sint-Petersburg - 4 punten

4. Malmö FF - 1 punt