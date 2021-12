Sébastien Haller roept tijdens interview Erik ten Hag: ‘Dat zegt hij altijd!’

Dinsdag, 7 december 2021 om 23:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:38

Sébastien Haller is trots op zijn prestaties in de groepsfase van de Champions League. De aanvaller van Ajax scoorde dinsdag tegen Sporting Portugal (4-2 zege) uit een strafschop en maakte zijn tiende doelpunt in de groepsfase. Hij werd na Cristiano Ronaldo pas de tweede speler ooit die erin slaagde in alle groepswedstrijden van een Champions League-seizoen te scoren; verder werd Haller na Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski de vierde speler ooit met minstens tien goals in de groepsfase.

"Ik voel me heel goed, met name omdat we achttien punten hebben", glundert de recordaankoop van Ajax voor de camera van Ziggo Sport. "We kunnen heel trots zijn op wat we hebben bereikt. Dat ik tien doelpunten heb gemaakt, is natuurlijk heel mooi." Haller mocht zich in de openingsfase ontfermen over een strafschop, omdat Dusan Tadic niet op het veld stond. "Ja, het was onze eerste penalty van het seizoen. We hadden het daar nog over, dat het ongelooflijk is. Nu we de eerste penalty krijgen, staat Dusan niet op het veld."

Gooooaal Sébastien Haller! ?? Ajax krijgt een penalty en komt al vroeg op voorsprong: 1-0 ?? Dat is wéér een doelpunt voor Haller! (#10 in de groepsfase) ????#ZiggoSport #UCL #AJASPO pic.twitter.com/P1TFfXrDGb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

Haller benadrukt zijn doelpunten niet alleen te hebben gemaakt "Ik heb veel hulp gehad van mijn ploeggenoten. Mede dankzij hen heb ik deze doelpunten kunnen maken", aldus de spits, die na het interview nog even in de gangen bleef rondlopen en toekeek tijdens het interview van Erik ten Hag. Toen de trainer aan het woord was, riep de spits op de achtergrond: two days off! Hij wil dus twee dagen vakantie als beloning voor de succesvolle groepsfase. "Ja, maar dat zegt hij iedere keer", reageert Ten Hag lachend. "Dat zegt hij na iedere wedstrijd, maar hij wil helemaal geen twee dagen vrij. Hij wil lekker trainen." De trainer laat Haller weten wanneer hij vakantie krijgt. "Zo meteen, met de feestdagen."

Ten Hag bewierookt de 'ongelooflijke kwaliteiten' van zijn topscorer. "In het strafschopgebied is hij supercool. Zoveel doelpunten maken is in de eerste plaats zijn verdienste, maar ook de verdiende van het team", geeft hij aan. "Vandaag hebben we ook een aantal echte teamgoals gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de tweede goal, vanuit de pressie, of de goal van Berghuis. Dat was echt een plaatje. Het is mooi om te zien hoe we die uitvoetballen. Maar het is uiteindelijk de individuele kwaliteit die de trekker moet overhalen. Dat zag je Berghuis en Haller bijvoorbeeld doen."