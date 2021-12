Atlético overwintert na complete chaos in Porto; B-keus Liverpool klopt Milan

Atlético Madrid is dinsdagavond door het oog van de naald gekropen in de Champions League. De ploeg van Diego Simeone won in een uiterst chaotisch duel met drie rode kaarten van FC Porto (1-3) en overwintert daardoor in het miljardenbal. De Portugezen houden wel een Europa League-ticket over, omdat AC Milan onderuit ging tegen de B-keus van Liverpool (1-2). De Engelse grootmacht was al verzekerd van groepswinst, terwijl de Italianen onderaan eindigen in Groep B.

FC Porto - Atlético Madrid 1-3

Binnen het kwartier moest Luis Súarez afhaken bij Atlético met een blessure. De Uruguyaan verliet het veld zichtbaar aangeslagen en kon zijn tranen eenmaal op de bank niet bedwingen. Thomas Lemar kreeg kort daarna dé kans op de openingstreffer, maar de vleugelspeler van Atlético tikte van dichtbij op doelman Diogo Costa. Marcos Llorente wist in de rebound ook niet te scoren. Ook FC Porto deed in de eerste helft een serieuze poging. Het was Luis Díaz die een venijnig schot produceerde in het strafschopgebied, waarna Jan Oblak met een snelle reflex ingreep.

Direct na rust kreeg Mehdi Taremi twee grote mogelijkheden, maar de spits van FC Porto kreeg de bal er beide keren niet in. Eerst tikte Taremi een voorzet van Otávio naast, daarna zag de Iraniër een afstandsschot gekeerd worden door Oblak. Tegen de verhouding in sloeg Atlético toe uit een doorgeschoten hoekschop, die door Antoine Griezmann bij de tweede paal werd binnengetikt: 0-1. Atlético kwam twaalf minuten later met tien man te staan door een domme actie van Carrasco, die vanwege het vastgrijpen van Otávio rood kreeg. Weer enkele minuten later werd bij een nieuw opstootje ook Porto-middenvelder Wendell van het veld gestuurd, omdat de middenvelder van Porto met zijn elleboog Matheus Cunha opving. In de chaos kreeg ook reservedoelman Agustin Marchesin, die op de bank zat bij Porto, rood.

In de negentigste minuut besliste Atlético de wedstrijd in een counter. Griezmann stuurde Ángel Correa weg, die oog in oog met Diogo Costa koelbloedig binnen schoot: 0-2. Het werd nog erger voor Porto toen Chancel Mbemba de bal verspeelde aan Rodrigo de Paul, die met enig fortuin en na een een-twee met Griezmann van dichtbij afwerkte: 0-3. Sergio Oliveira mocht vanaf de strafschopstip de eretreffer van Porto maken, nadat Evanilson werd aangetikt door Mario Hermoso: 1-3.

AC Milan - Liverpool 1-2

Liverpool trad, in een wedstrijd geleid door Danny Makkelie, aan in een B-team en liet Virgil van Dijk achter in Engeland. Met Mohamed Salah en Sadio Mané stonden de twee blikvangers van the Reds echter wél in de basisopstelling. Na een half uur kwam Milan verrassend aan de leiding, toen een hoekschop van Junior Messias ineens doorschoot. Alisson Becker zette er een hand achter, maar zag Fikayo Tomori daarna van dichtbij intikken: 1-0. Liverpool stelde orde op zaken via Salah, die eveneens uit een rebound scoorde. Dat gebeurde na een hard schot van Alex Oxlade-Chamberlain, dat door Mike Maignan slecht werd verwerkt: 1-1.

Liverpool werd tien minuten na rust in het zadel geholpen door Tomori, die de bal verspeelde aan Mané. De linkeraanvaller van Liverpool schoot op de paal, waarna Divock Origi de rebound inkopte: 1-2. Ook daarna waren de beste kansen voor de doelpuntenmaker, maar de Belg wist uit een intikker en een nieuwe kopbal niet nogmaals te scoren. Franck Kessié zag aan de overzijde een schot gekeerd worden door Alisson.