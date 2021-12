Historische goal Toni Kroos kroont Real Madrid tot de beste

Real Madrid heeft zich dinsdag gekroond tot winnaar van Groep D in de Champions League. In een vermakelijk duel met achtervolger Internazionale trok de Koninklijke uiteindelijk aan het langste eind: 2-0. De openingsgoal van Toni Kroos betekende de duizendste van de Madrilenen in de geschiedenis van de Champions League en de voormalige Europa Cup. Onderin de groep verzuimde Shakhtar Donetsk in de slotfase de eer te redden tegen revelatie Sheriff Tiraspol: 1-1.

Real Madrid - Internazionale 2-0

De inzet in het Santiago Bernabéu was de groepswinst en de gastheren moesten het doen zonder hun geblesseerde topschutter Karim Benzema. De Fransman was in de groepsfase van de Champions League verantwoordelijk voor vijf van de twaalf doelpunten, dus moest het tegen Internazionale van iemand anders komen. Kroos werd diegene. Na ruim een kwartier spelen ontving de Duitser de bal van de zijkant van Rodrygo en schoot met links hard en laag langs Samir Handanovic. Wel was het tegen de verhouding in. Inter was al de gehele wedstrijd de betere partij en zette die dominantie ondanks de tegengoal voort. Met name Ivan Perisic bezorgde de Madrileense verdediging een hoop kopzorgen. Toch kreeg de thuisploeg evenzeer grote kansen. Gelegenheidsspits Luka Jovic trof na 36 minuten uit een goede pass van Dani Carvajal het zijnet; Rodrygo trof de paal van randje zestienmetergebied.

Schieten met precisie ?? Toni Kroos schiet Real Madrid knap op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #RMAINT pic.twitter.com/qv36y8WlkX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

Het duel kon wel een adempauze gebruiken; direct na het fluitsignaal voor de tweede helft begonnen de bezoekers alweer met aanvallen. Nicolò Barella zag zijn poging al binnenvliegen, maar het leer eindigde zijn baan net boven het doel van Thibaut Courtois. Daarna kwam Real Madrid beter in de wedstrijd. De bezoekers raakten bevangen door de druk en in de 64ste minuut verloor Barella zijn temperament. De middenvelder ging volledig door het lint na een schouderduw van Eder Militao; hij sloeg de Braziliaan in zijn gezicht en mocht linea recta gaan douchen van arbiter Felix Brych. Daarmee was het verzet van Inter gebroken. Tien minuten voor tijd verdubbelde invaller Marco Asensio de marge nog met een geweldige knal in de kruising. Denzel Dumfries speelde de eerste 45 minuten bij Inter; Stefan de Vrij bleef de gehele wedstrijd op de bank.

Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol 1-1

Onderin Groep D waren de kaarten al verdeeld; vooral voor de thuisploeg was de wedstrijd een kans om de eer te redden. Manor Solomon was in dat kader al vroeg dichtbij. Na acht minuten speler lanceerde de Israëliër een prima schot vanaf de linkerkant, dat maar ternauwernood over zeilde. Sheriff had geen vuist te maken en het mocht een wonder heten dat de Moldaviërs na een halfuur spelen nog niet geslagen waren. Dodo mikte net naast het doel van Georgios Athanasiadis en wederom Solomon vond dit keer de paal op zijn weg. Sheriff kwam niet verder dan een matige volley van Cristiano, voordat de Oekraïners in de 42ste minuut dan eindelijk de score openden.

Een lepe steekbal van Serhiy Kryvtskov werd knap in de draai meegenomen door Fernando en de Braziliaan tikte binnen in de verre hoek 1-0. In de tweede helft lag het tempo een stuk lager. Nog steeds was Shakhtar de betere partij; Sheriff moest het vooral hebben van counters. Adama Traoré kwam een kwartier voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker met een kopbal, maar de drie punten leken in Oekraïne te blijven. In blessuretijd besliste Boban Nikolov echter anders. In de rebound van zijn eigen poging schoot hij alsnog de 1-1 tegen de touwen. Shakhtar Donetsk eindigt daardoor met slechts twee punten onderaan Groep D; Sheriff Tiraspol eindigt op zeven en gaat door in de Europa League.