Ajax schrijft geschiedenis: achttien punten en twintig treffers in groepsfase

Dinsdag, 7 december 2021 om 22:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:53

Ajax heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een perfecte score van achttien punten uit zes wedstrijden. De ploeg van trainer Erik ten Hag won dinsdagavond in een lege Johan Cruijff ArenA met 4-2 van Sporting Portugal en heeft zodoende alle zes groepswedstrijden omgezet in een zege. Ajax verbeterde het eigen clubrecord uit 1995/96, toen er zestien punten werden gepakt. Het doelsaldo bedraagt 20-5. Vooraf was al bekend dat Ajax en Sporting de volgende ronde zouden bereiken; Borussia Dortmund was al zeker van de derde plek, maar vond nog wel de motivatie voor een dikke zege op het puntloze Besiktas: 5-0.

Ajax - Sporting Portugal 4-2

Verwacht werd dat Ten Hag een aantal reservespelers de kans zou geven, maar André Onana en Nicolás Tagliafico bleven 'gewoon' op de bank. Wel speelde Perr Schuurs op de plek van Jurriën Timber en verving David Neres de geblesseerde Dusan Tadic. Ajax werd voor het eerst dit Champions League-seizoen niet gesteund door de fans, maar kwam toch snel op voorsprong. Daniel Bragança stond in het strafschopgebied op de enkel van Sébastien Haller; arbiter Davide Massa besteedde er aanvankelijk geen aandacht aan, maar werd door zijn videoscheidsrechter naar de kant geroepen en kende al snel een penalty toe. Haller, die enkele minuten daarvoor nog kermde van de pijn door de overtreding, nam de penalty zelf en schoot raak in de linkerhoek.

Gooooaal Sébastien Haller! ??

Ajax krijgt een penalty en komt al vroeg op voorsprong: 1-0 ??



Dat is wéér een doelpunt voor Haller! (#10 in de groepsfase) ????#ZiggoSport #UCL #AJASPO pic.twitter.com/P1TFfXrDGb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

De spits van Ajax werd na Cristiano Ronaldo pas de tweede speler ooit die erin slaagde in alle groepswedstrijden van een Champions League-seizoen te scoren; verder werd hij na Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski de vierde speler ooit met minstens tien goals in de groepsfase. Halverwege de tweede helft, na kansjes voor Steven Berghuis en Antony, kwam Sporting echter op gelijke hoogte. Na een indraaiende voorzet van Bruno Tabata liep Nuno Santos weg uit de rug van Perr Schuurs en zorgde hij met een knappe inzet voor de 1-1. Zes minuten voor de rust bracht keeper João Virgínia redding op schoten van Antony en Edson Álvarez, maar eerstgenoemde zorgde even daarna alsnog voor een Amsterdamse voorsprong bij de rust.

Antony ontving de bal plots in het strafschopgebied na een verkeerde pass van Luís Neto, speelde de aanvoerder van Sporting vervolgens uit, wachtte tot ook keeper Virgínia niet meer bij de bal kon en rondde beheerst af. David Neres voerde de marge in de tweede helft verder op met een schot door de benen van Virgínia, na een goede demarrage en intelligente breedtepass van Schuurs. Een fraaie aanval leverde de Amsterdammers na een uur ook de 4-1 op: Davy Klaassen bediende Steven Berghuis, die Sporting verraste met een laag schot in de rechterhoek. Lisandro Martínez was dicht bij de 5-1, maar schoot snoeihard op de paal. Dertien minuten voor tijd deed Sporting iets terug toen Tamata de bal plots in het dak van het doel schoot na een vlotte aanval.

Borussia Dortmund - Besiktas 5-0

Besiktas trad aan met zeven andere spelers dan vorige maand tegen Ajax: onder meer voormalig Dortmund-aanvaller Michy Batshuayi had een basisplek. Dortmund speelde zonder Erling Braut Haaland, die net terug is van een heupblessure en rust kreeg. Besiktas hoopte in Duitsland het eerste punt in de groepsfase te pakken, maar kwam geen moment in de wedstrijd en stond in de rust met 2-0 achter. Donyell Malen opende de score. De spits ontving de bal van de opgekomen Jude Bellingham en plaatste de bal vanbinnen het strafschopgebied onder doelman Ersin Destanoglu. In de slotfase van de eerste helft verdween het laatste beetje hoop bij Besiktas, door een tegendoelpunt én een rode kaart.

?????????????? ?????????? ?? Hij schiet Dortmund op voorsprong, zijn derde in de Champions League voor BVB ??#ZiggoSport #UCL #DORBES pic.twitter.com/V487ePfaUS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

Welinton deelde in het strafschopgebied een duwtje uit in de rug van Mahmoud Dahoud en kreeg een rode kaart, terwijl Marco Reus een penalty mocht nemen. Het contact was licht, maar arbiter François Letexier bleef na het bestuderen van de beelden bij zijn besluit. Reus stuurde Destanoglu vanaf elf meter de verkeerde kant op. Zeven minuten na de pauze nam Reus ook de 3-0 voor zijn rekening: de aanvaller liep meerdere verdedigers straal voorbij in het strafschopgebied en tikte raak in de linkerhoek. In minuut 63 viel Haaland alsnog in en hij had slechts vijf minuten nodig om toe te slaan: Nico Schulz stelde hem in staat een tegendraadse kopbal in de linkerhoek te plaatsen. Tien minuten voor tijd knikte hij na een corner van Dahoud ook raak voor de 5-0.