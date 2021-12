Frank de Boer en Van der Vaart pakken dezelfde speler aan in pauze Ajax

Dinsdag, 7 december 2021 om 21:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:04

Perr Schuurs beleefde dinsdagavond een vrij ongelukkige eerste helft in de wedstrijd tussen Ajax en Sporting Portugal. De verdediger, die in de basis stond omdat concurrent Jurriën Timber lichte klachten heeft en op scherp staat, liet Nuno Santos uit zijn rug lopen na een indraaiende bal van Bruno Tabata, voorafgaand aan de 1-1 van Sporting. Door een treffer van Antony in de slotfase zocht Ajax toch met een 2-1 voorsprong de kleedkamer op. Rafael van der Vaart en Frank de Boer zich kritisch.

"Schuurs moet daar wel scherper zijn", oordeelt de analist van Ziggo Sport. "Op topniveau moet je deze bal hebben. Hij draait eigenlijk op het verkeerde moment. Hij denkt: het gaat mij niet gebeuren. Maar het gebeurt toch. Het was wel goed afgemaakt met links." Bij RTL7 zegt De Boer dat Schuurs meer had kunnen doen. "Dit is ook een fantastische bal hoor, maar moet hij niet een stap naar voren maken? Soms kun je ook applaudisseren dat het een fantastische bal is. Kan hij iets beter doen? Ja, een stapje naar voren maken, of de ruimte iets beter beschermen."

"Dat is een split second en op topniveau wordt dat afgestraft", concludeert de voormalig trainer van Ajax. Zijn rol bij het doelpunt was niet het enige ongelukkige moment voor Schuurs. Twee minuten voor de pauze was Schuurs op het middenveld te laat bij een tackle op Nuno Santos, waardoor hij een gele kaart incasseerde. De belangrijkste overtreding van de eerste helft werd gemaakt door Daniel Bragança, die in de openingsfase op de enkel van Sébastien Haller stond en daarmee een strafschop veroorzaakte, die de spits zelf benutte.

"Hij gaat natuurlijk gewoon op z’n voet staan", merkt Van der Vaart op. "Het is echt een ‘VAR’-penalty, want ik zag het ook niet gebeuren. Het leek me in het begin ongelukkig, maar de penalty was terecht. Daarna was het heel slecht gekeept. Dat zie je bijna nooit gebeuren." Keeper João Virgínia leek zich te verstappen en kwam uiteindelijk niet ver in de hoek. Van der Vaart hoopt op een meer aantrekkelijke tweede helft. "We hebben een paar leuke aanvallen gezien, maar dat is het dan ook wel. Het is een beetje een gezapig potje."