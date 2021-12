Ajax maakt slippertje en onthult contractverlenging van Marc Overmars

Dinsdag, 7 december 2021 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:49

Marc Overmars gaat zijn contract tot medio 2026 verlengen, zo blijkt uit een filmpje dat Ajax per abuis op Twitter zette en weer snel verwijderde. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers bevestigt tegenover De Telegraaf het nieuws en neemt daarmee dus definitief afstand van de belangstelling van Newcastle United.

Overmars kreeg in november de optie om een gesprek aan te gaan met Newcastle United, dat op zoek is naar een directeur die het aankoopbeleid kan uitzetten. Eind november maakte De Telegraaf al bekend dat Overmars na lang beraad had besloten om daarvan af te zien. Dat kon te maken hebben met de dramatische sportieve situatie van de club, die op een degradatieplek staat in de Premier League. De nieuwe Saudi-Arabische eigenaren van Newcastle zetten in op een flinke miljoeneninjectie in de winterse transferperiode.

#Ajax plaatst per abuis al filmpje over contractverlenging Marc #Overmars tot 2026 en verwijdert het weer. Directeur bevestigt aanstaande verlenging. pic.twitter.com/SuZpMLmoQB — Mike Verweij (@MikeVerweij) December 7, 2021

Rafael van der Vaart reageert bij Ziggo Sport enthousiast op het nieuws over de contractverlenging van Overmars. “Top”, luidt zijn eerste reactie. “ik heb al vaker gezegd: wat hij en Edwin van der Sar (de algemeen directeur van Ajax, red.) samen neerzetten, is iets unieks. Ik ben er blij mee. Ik vind het ook niet verrassend, want ik ken Marc een beetje. Dit is voor hen geweldig. Ze doen geweldig werk, dus waarom niet?”

Overmars verdiende afgelopen seizoen inclusief bonussen overigens 696.000 euro bij Ajax, zo blijkt uit de jaarcijfers van de club. De directeur verkocht in acht jaar tijd voor meer dan 600 miljoen euro aan spelers, waarvan meer dan 360 miljoen euro de afgelopen drie seizoenen. Overmars zette de afgelopen jaren op aankoopgebied een koerswijzing bij Ajax in en haalde met Daley Blind en Dusan Tadic de nodige ervaring als aanvulling op de jonge spelersgroep binnen.