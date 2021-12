Xavi Simons en hyperproductieve Julian Rijkhoff maken indruk in Youth League

Dinsdag, 7 december 2021 om 17:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:08

Xavi Simons en Julian Rijkhoff hebben dinsdag een goede beurt gemaakt in de UEFA Youth League. De Nederlandse talenten van respectievelijk Paris Saint-Germain Onder 19 en Borussia Dortmund Onder 19 waren belangrijk voor hun ploegen in de afsluitende groepswedstrijd. PSG was met 3-2 te sterk voor Club Brugge en eindigt als groepswinnaar, waardoor het direct naar de achtste finale mag. Dortmund won met 6-2 van Besiktas en gaat daardoor ten koste van Ajax als nummer twee van Groep C naar de zestiende finale.

Paris Saint-Germain - Club Brugge 3-2

Halverwege de afsluitende groepswedstrijd in Parijs leek Club Brugge Onder 19 op rozen te zitten. Mathis Servais opende de score na twintig minuten spelen en een minuut voor rust verdubbelde Arne Engels de Belgische voorsprong vanaf elf meter. Er was meer tegenslag voor PSG, want verdediger El Chadaille Bitshiabu kreeg de rode kaart voorgehouden. In de tweede helft echter waren de verhoudingen compleet anders.

Xavi Simons bracht twintig minuten voor het einde de spanning terug en de aansluitingstreffer leek PSG vleugels te geven. Warren Zaire-Emery trok de stand gelijk in de 73ste minuut. Vier minuten in blessuretijd was de comeback van de thuisploeg compleet. omdat Wilson Obodert voor de winnende treffer van PSG tekende. De Fransen gaan hierdoor als groepswinnaar (veertien punten) door in de UEFA Youth League, terwijl Brugge (elf punten) genoegen moet nemen met plaats twee. De jeugdteams van Manchester City en RB Leipzig zijn uitgeschakeld.

Borussia Dortmund - Besiktas 6-2

Rijkhoff sloeg in de derde minuut al voor het eerst toe. De spits koos positie in de doelmond, ontving een lage voorzet van Bradley Fink en scoorde van dichtbij. Jamie Bynoe-Gittens verdubbelde de marge; Koray Yagci maakte er na een halfuur 2-1 van, alvorens Abdoulaye Kamara de ruststand op 3-1 bepaalde. Ook in de tweede helft scoorde Rijkhoff razendsnel na de aftrap: nadat Fink de lat trof, benutte de Nederlander de rebound. Emirhan Ilkhan bracht de marge terug tot twee goals, waarna Jamie Bynoe-Gittens de 5-2 maakte. Dat doelpunt kwam tot stand door balverlies van de keeper van Besiktas, die werd opgejaagd door Rijkhoff. Kamara bepaalde de eindstand uiteindelijk op 6-2.

Alle BVB Tore: 1:0 durch Rijkhoff, Vorlage Fink pic.twitter.com/KqZVg6Oxkk — BVB Talente (@BVBTalente) December 7, 2021

De zestienjarige Rijkhoff kwam afgelopen zomer van Ajax en kent een productieve start bij zijn nieuwe club. Dit seizoen was de aanvaller in negentien officiële wedstrijden namens de Onder 19 goed voor zeventien doelpunten en vier assists. Hij scoorde acht keer in zeven Bundesliga-duels, drie keer in zes Youth League-duels en was zesmaal trefzeker in zes bekerwedstrijden. Gemiddeld scoort Rijkhoff dit seizoen iedere 59 minuten voor Dortmund.