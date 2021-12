Rangnick heeft goed nieuws voor Van de Beek en minder goed nieuws voor Ajax

Dinsdag, 7 december 2021 om 17:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:29

Donny van de Beek staat woensdagavond in de basisopstelling van Manchester United tegen Young Boys, zo bevestigt trainer Ralf Rangnick daags voor het afsluitende groepsduel in de Champions League. De middenvelder speelde in de vorige groepswedstrijd tegen Villarreal (0-2 zege) ook vanaf de aftrap, maar moest het vervolgens stellen met drie korte invalbeurten in de Premier League. Hij krijgt nu voor het eerst onder de nieuwe trainer Rangnick een basisplek.

Manchester United is al zeker van de groepswinst, wat de keuze voor Rangnick om te rouleren vermoedelijk makkelijker maakt. Van de Beek is dan ook niet de enige reservespeler die een kans krijgt: onder de lat kiest Rangnick voor Dean Henderson, die volgens de Manchester Evening News in de belangstelling staat van Ajax. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Young Boys wordt aan Rangnick gevraagd om uit te weiden over de situatie van de twee spelers. "Om te beginnen: ze staan morgen allebei in de basisopstelling. Donny is zondag al ingevallen, terwijl Dean een erg goede en ambitieuze doelman is", zegt de trainer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Ajax zet zinnen op tijdelijke komst van stand-in David de Gea’

Ajax heeft belangstelling voor Dean Henderson, meldde Manchester Evening News dinsdag. Lees artikel

Ajax zou oren hebben naar het huren van Henderson. Op dit moment wil Rangnick echter geen afscheid nemen van de 24-jarige keeper. Hij lijkt Henderson te zien als zijn tweede keus achter David de Gea en benadrukt het belang van goede reservedoelmannen. "We hebben zeker twee keepers nodig. We hebben er drie met Tom Heaton en Lee Grant is onze vierde keeper, al zou ik zeggen dat we op dit moment drie keepers hebben die in aanmerking komen voor het eerste elftal. Ik heb al aangegeven dat ik mijn spelers de komende weken moet leren kennen." Rangnick doelt op uitspraken na zijn aanstelling: hij benadrukte de komende weken te willen gebruiken om zijn selectie 'tot in detail' te leren kennen.

"Ik ben blij om ze allemaal bij de selectie te hebben en ik wil ze zoveel mogelijk tijd geven", zegt Rangnick over de spelers die normaliter niet als eersten op het wedstrijdformulier staan. "Iedereen krijgt de kans om te presteren en zichzelf te laten zien. Daarom ben ik blij om morgen speeltijd te geven aan aardig wat andere spelers, om te zien hoe ze presteren onder de druk van een Champions League-wedstrijd met 75.000 toeschouwers in een uitverkocht stadion. Dit is een perfecte kans om de spelers te leren kennen, net als zaterdag tegen Crystal Palacce. We hebben slechts een week met elkaar getraind. Ik leer ze in iedere training en wedstrijd beter kennen."