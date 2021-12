‘Kökçü blijft Feyenoord trouw en slaat riante Duitse aanbieding af’

Dinsdag, 7 december 2021 om 16:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

Orkun Kökçü blijft Feyenoord voorlopig trouw. Feyenoord Transfermarkt weet dinsdagmiddag te melden dat dat de twintigjarige middenvelder een riante aanbieding van Hertha BSC terzijde heeft geschoven. De international van Turkije wil sowieso het seizoen afmaken bij Feyenoord, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. De Rotterdamse club heeft de vraagprijs voor Kökçü naar verluidt bepaald op twintig miljoen euro.

Kökçü zou bij Hertha een vorstelijk salaris kunnen opstrijken, maar een tijdelijke overstap naar de Bundesliga-club ziet hij dus niet zitten. De jonge middenvelder heeft zich onder trainer Arne Slot sterk ontwikkeld en een plotseling vertrek uit De Kuip is momenteel geen optie. Desondanks is er voldoende belangstelling vanuit het buitenland voor Kökçü. Voetbal International meldde onlangs dat de middenvelder wordt gevolgd door scouts van AS Roma, Leeds United en Sevilla. In het verleden werd ook Leicester City genoemd als nieuwe werkgever van de Feyenoorder.

Kökçü verlengde in het voorjaar van 2020 zijn contract bij Feyenoord tot de zomer van 2025. Onder Dick Advocaat was er nog weleens twijfel over zijn kwaliteiten als middenvelder, maar onder Slot lijkt de kritiek definitief naar de achtergrond te zijn verdwenen. Kökçü kwam tot dusver dit seizoen tot 26 wedstrijden in de Eredivisie en de Conference League, inclusief voorrondewedstrijden in Europees verband. De teller qua interlands voor Turkije staat inmiddels op dertien.